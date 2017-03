EXCLUSIF – Soccer: une équipe professionnelle à Moncton?

Verra-t-on une équipe de soccer professionnelle élire domicile au Stade Moncton 2010 dès 2018? C’est du moins la possibilité qu’évoque le directeur général de Soccer Nouveau-Brunswick, Younes Bouida.

Alors que l’Association canadienne de soccer se prépare à mettre sur pied une ligue professionnelle d’un océan à l’autre, celui qui dirige également l’Académie haute performance de Soccer NB estime que la ville de Moncton ne doit pas manquer le bateau.

«On a des atouts indéniables. On a le stade, mais aussi un boom économique intéressant, un aéroport international et un emplacement géographique au centre des Maritimes», explique-t-il.

Le grand manitou du soccer dans la province veut donc lancer le ballon et passer un message clair à la Ville de Moncton, mais aussi à des investisseurs potentiels.

«On a déjà prouvé avec la Coupe du monde féminine qu’on est capable d’attirer et de promouvoir des événements sportifs d’envergure. Moncton serait un bon choix pour une ligue canadienne», souligne M. Bouida.

Plusieurs villes ont déjà montré leur intérêt pour le circuit canadien, soit Victoria, Calgary, Winnipeg, Saskatoon, London, Hamilton, Québec et Halifax.

Younes Bouida veut que Moncton s’ajoute à cette liste.

Il affirme d’ailleurs que différents groupes l’ont déjà approché pour mettre la machine en marche.

«Je veux tirer la sonnette d’alarme. Il y a ici une belle possibilité qu’on va manquer si on ne bouge pas», affirme-t-il.

Le DG de Soccer NB croit fermement que la population est mûre pour ce genre de projet.

«Lors de la dernière Coupe du monde (U-20), pour un match Norvège-Côte d’Ivoire présenté à 17h, on a été capable d’attirer 5000 personnes. On ne va pas me dire qu’on ne pourra pas attirer 6000 ou 7000 spectateurs pour un match professionnel un samedi après-midi.»

Younes Bouida voit cette formation comme une équipe qui représenterait toute la province, un peu comme le font les Rough Riders Saskatchewan au football.

«Le soccer est en plein essor. On est le sport le plus pratiqué au Nouveau-Brunswick. C’est devenu une activité qui se déroule pendant toute l’année. Présentement, ma seule fin de semaine libre est celle avant Noël», blague-t-il.

«Il y a un engouement avec la génération qui monte. Il y a un beau potentiel à exploiter ici», ajoute-t-il.

Selon lui, la dizaine de rencontres locales de cette équipe professionnelle pourrait générer des retombées économiques non négligeables pour Moncton et pour toute la province.

«On devrait bouger pour se positionner, montrer la voie aux investisseurs et appuyer ce projet. Je sais que la Ville de Moncton examine différentes options pour rentabiliser le stade. Une équipe professionnelle serait un magnifique produit», avance-t-il.

«On a un stade qui est vide. Il va falloir bouger. Un championnat national de soccer professionnel de ce niveau, ce serait un mariage parfait avec Moncton. C’est un projet idéal pour une communauté comme la province du Nouveau-Brunswick et la ville.»