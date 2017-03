Jeux du Canada: la sélection masculine du N.-B. regorgera de talent

L’équipe qui représentera le Nouveau-Brunswick aux prochains Jeux du Canada en soccer masculin risque d’en mettre plein la vue aux spectateurs. Même si la sélection finale n’a pas encore été annoncée, on sait déjà que plusieurs joueurs de talent seront de l’aventure.

L’ailier Thomas Maillet, de Moncton, est un exemple de ce beau talent.

L’athlète âgé de 17 ans a bien l’intention de montrer au reste du Canada les pas de géant que le ballon rond a franchis au cours des dernières années dans la province de Brian Gallant.

«C’est une occasion incroyable. J’ai la chance d’être dans la catégorie d’âge pour y aller. Personnellement, je travaille fort chaque jour pour essayer de m’améliorer et de mériter une place dans l’équipe», indique l’élève de 12e année à l’école l’Odyssée de Moncton.

Il y a toujours 27 joueurs avec la sélection et l’annonce des 18 heureux élus aura lieu à la fin de juin.

«On est une équipe pas mal complète. On a tous joué ensemble dans le soccer mineur et je pense qu’on aura une bonne chimie. On est bon pas mal partout, mais on essaie de trouver une façon de marquer plus de buts. C’est ça notre défi», mentionne Thomas Maillet.

Selon lui, le Nouveau-Brunswick sera très compétitif à Winnipeg.

«Si on peut sortir du tournoi comme la meilleure province des Maritimes, ce serait probablement un bon objectif pour nous», affirme-t-il.

«Je pense qu’on peut concurrencer avec la Nouvelle-Écosse, même s’ils ont une très bonne équipe. On a autant de chance qu’eux. C’est sûr que contre des grosses provinces comme le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique, ça va être plus difficile. Mais on travaille vraiment fort chaque jour pour essayer d’avoir le meilleur classement possible aux Jeux du Canada.»

Malgré son jeune âge, Thomas Maillet est déjà un vétéran au soccer, lui qui pratique son sport favori depuis plus d’une décennie.

«C’est un sport amusant et c’est un sport qui grandit sans cesse au NB. C’est aussi un sport excitant», avance l’inconditionnel du Real Madrid.

«Je suis un gars qui court beaucoup sur le terrain. J’adore aussi dribbler et faire des bonnes passes. Je suis créatif avec le ballon. J’aimerais par contre être plus robuste et plus combatif sur le terrain.»

Il n’y a pas que l’équipe provinciale qui a le jeune Maillet à l’oeil, mais aussi le Bleu et Or.

«Je m’attends à jouer avec les Aigles Bleus au cours des prochaines années. Je veux passer cinq ans avec eux et contribuer aux succès de l’équipe», indique le sympathique athlète.

Pour le directeur général de Soccer Nouveau-Brunswick, Younes Bouida, Thomas Maillet représente exactement ce que recherche l’équipe des Jeux du Canada.

«Il a énormément progressé au cours de la dernière année. En fait, on espère que tout le monde dans l’équipe va progresser comme lui. Il a aussi démontré un leadership exemplaire, autant en dehors que sur le terrain», affirme-t-il.

«C’est un joueur qui est capable de jouer à plusieurs positions et il a développé sa technique énormément au cours des dernières années. C’est un bon exemple à suivre pour un joueur de petit gabarit. Il est présentement un des meilleurs joueurs dans la province.»

Équipe de soccer des Jeux du Canada de 2017

Christian Masimengo, Dieppe

Nick Jeffries, Moncton

Alex Cormier, Rothesay

Tristan Keith, Quispamsis

Xavier Cormier, Rothesay

Michel Lummo, Moncton

Gershome Mambo, Moncton

Tarik Nait Ajjou, Dieppe

Jun Lim, Quispamsis

Harold Oh, Quispamsis

Toussaint Mumbill, Moncton

Thomas Maillet, Moncton

Harrison Buck, Quispamsis

Jordi Chaffer, Saint-Jean

Jason Cho, Rothesay

William Gallant, Bathurst

Alex Hart, St. Stephen

Dante Borsella, Moncton

Muse Dejarbani, Saint-Jean

Zane Brennan, Hanwell

Ethan Kenel, Rothesay

Joslain Boucher, Shediac

Cole Healey, Saint-Jean

Simon Brideau, Tracadie

Mohammad Matar Alhaj Ali, Fredericton

Félix Robichaud, Pont-Landry

George Gbongbor, Campbellton