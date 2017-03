Sea Dogs: la pression de tout gagner sera omniprésente

Danny Flynn n’est pas né de la dernière pluie. Il voit les prévisions des experts comme tout le monde. Il sait très bien que ses Sea Dogs de Saint-Jean sont les grands favoris pour tout gagner dans la LHJMQ cette saison. L’entraîneur admet que cette pression sera omniprésente à chaque rencontre. Mais pas question de se laisser influencer par toutes les distractions qu’il y aura autour de son équipe.

Les Sea Dogs ont remporté le trophée Jean-Rougeau, remis aux champions du calendrier régulier dans la LHJMQ, avec une fiche de 48-14-6.

La bande à Flynn est donc largement favorite face à l’Océanic de Rimouski (26-35-7) au premier tour des séries 2017.

Si la tentation est grande pour les Sea Dogs de voir plus loin en avant, l’entraîneur se charge de ramener tout le monde à l’ordre.

«Toute notre concentration est portée sur Rimouski et sur le premier tour des séries. On sait à quel point cette ligue est compétitive et l’Océanic a un noyau de joueurs qui ont remporté un championnat il y a quelques saisons et qui ont de l’expérience du niveau de jeu à la coupe Memorial», explique-t-il.

«On se prépare donc pour une série qui s’annonce très difficile.»

Flynn reconnaît que ses joueurs devront apprendre à composer avec la pression.

«Nous avons placé la barre très haute pour notre groupe dès le mois d’août. Nous sommes allés loin en séries l’an dernier (Saint-Jean a perdu en demi-finale contre les Cataractes de Shawinigan) avec une équipe plus jeune. Nous avons acquis une précieuse expérience qui devrait nous rapporter cette année. Les jeunes savent maintenant ce qu’il faut pour gagner et comment ça va être difficile en séries», avance l’ancien entraîneur des Wildcats.

«Nous avons une approche professionnelle à notre préparation. On vient de jouer neuf parties en 18 jours. On a profité de cette semaine pour reprendre notre souffle et nous préparer pour le premier tour.»

Interrogé sur son plan de match, l’entraîneur se mord les lèvres et sort quelques vieux clichés.

«Je suis un adepte du bon vieux hockey joué dans les deux sens de la patinoire. Les séries, c’est une affaire de trois buts. Une équipe doit être capable de gagner en marquant trois buts dans un match. Vous verrez donc une équipe responsable défensivement et opportuniste en attaque. C’est ça la recette du succès dans les séries.»

Et que pense-t-il de son adversaire au premier tour?

«Ils ont un personnel d’entraîneurs expérimenté et un noyau de joueurs qui sait comment gagner. Il faut aussi mentionner que leurs unités spéciales sont excellentes (leur avantage numérique est 5e dans la LHJMQ alors que le désavantage numérique se situe au 8e rang)», raconte Danny Flynn.

«J’ajouterais qu’ils ont un gardien d’expérience et que je respecte beaucoup leur tradition gagnante. Cela dit, je mets seulement l’accent sur notre équipe et sur notre préparation.»

Les Sea Dogs entreprendront les séries sans les défenseurs Zakub Zboril et Oliver Felixson.

Le premier ratera les deux premières rencontres en raison d’une blessure au haut du corps, alors que le second est retourné en Finlande pour recevoir des traitements pour un cancer.

La direction de l’équipe a donc lancé un SOS à Ian Smallwood, des Slammers de Woodstock.

Avec ces blessures, il faut s’attendre à ce que l’arrière acadien Alexandre Bernier ne manque pas de temps de glace.

«Rimouski a une très bonne équipe et on ne peut pas les prendre à la légère. Ils ont beaucoup de talent avec des gars comme Tyler Boland (deuxième meilleur buteur et pointeur du circuit en saison régulière avec 48 buts et 103 points) ou Dylan Montcalm (deuxième meilleur passeur de la ligue avec 60) de et on doit les respecter», avance-t-il.

«On doit rester confiant, mais humble à la fois. C’est un honneur d’être favoris, mais c’est certain que ça apporte une certaine pression», ajoute-t-il.

L’Acadien s’attend à une série axée sur la défensive.

«Je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de buts qui seront marqués. Ça va être des parties serrées, mais aussi physiques. C’est un aspect qu’on veut apporter à notre jeu en séries», poursuit-il.

«Je sais que je vais avoir pas mal de glace avec les blessures, mais je suis prêt à relever le défi!»

Le premier match contre Rimouski sera présenté vendredi soir au Harbour Station.