Hockey féminin: les Panthères bantam ne veulent pas ralentir la cadence

Première rangée: Kayla Daigle, Emely Holmes, Érica Plourde, Valérie Haché, Marik Mallet, Arianne Roy, et Haley McKim. Deuxième rangée: Éric Plourde (entraîneur-chef), Brooke Lloyd, Brooke Pettigrew, Angèle Doucet, Ève Savoie, Kennedy Aubé, Myriam Frenette, Sara Haché, Geneviève Haché, Gracie Tucker, Dany Haché (adjoint) et Robert Holmes (gérant). - Gracieuseté

Si Éric Plourde a des cheveux blancs, ce n’est certainement pas en raison de son équipe des Panthères du Nord-Est. La formation aurait plutôt tendance à rajeunir son entraîneur-chef, avec une fiche immaculée de 24 victoires en autant de sorties dans le circuit provincial bantam AAA de hockey féminin.

C’est donc sans surprise que les Félines sont les favorites pour enlever les honneurs du championnat néo-brunswickois, en fin de semaine à Saint-Jean.

Nous avons publié un article sur elles en décembre, alors le club était en route vers cette saison parfaite. Parfois, il suffit d’en parler pour attirer le malheur. Des fois, ça ne change rien. À 24-0, on vous laisse deviner…

Donc, les hockeyeuses provenant du Restigouche, de la région Chaleur, de la Péninsule acadienne, de Miramichi et de Baie-Sainte-Anne se rendront dans la capitale portuaire avec cette pression liée à leur perfection. Mais ça peut être une bonne source de motivation, croit Plourde.

«Avec une telle fiche en saison, c’est vrai qu’on ne peut pas faire mieux. Mais ça ne garantit pas que nous allons gagner à Saint-Jean. Il va falloir travailler fort pour y arriver. Un tournoi est différent de la saison et tout peut arriver. Ce n’est pas pour rien qu’on dit que c’est une autre saison», se méfie le pilote de Pigeon Hill.

Vendredi, les Panthères se frotteront aux Phantoms Western de Fredericton. Elles reviendront ensuite sur la patinoire à deux reprises samedi, d’abord face aux Hericanes de Fundy et enfin contre les Rockets de Moncton, l’équipe qui leur a récemment réussi à donner du fil à retordre, dont un résultat de 1 à 0 en fin de calendrier régulier.

«Notre but est de gagner le provincial et de se rendre aux championnats de l’Atlantique, du 7 au 9 avril à Moncton», annonce clairement le pilote.

Mais il faut bien admettre qu’avec de telles statistiques -131 buts marqués contre seulement 34 accordés, en plus de cinq jeux blancs -, les Panthères partent avec un net avantage psychologique sur leurs adversaires.

Des adversaires qui auront notamment la lourde tâche de freiner le meilleur trio de la ligue, composé d’Érica Plourde (55 buts et 26 passes, une joueuse première année bantam), Valérie Haché (20 buts et 35 passes) et Marik Mallet (17 buts et 25 passes).

Des adversaires qui devront également se frotter à la meilleure gardienne du circuit bantam AAA féminin en Haley McKim. Et ça, c’est quand elles seront parvenues à tromper la vigilance d’Arianne Roy, peut-être la meilleure défenseure de son âge dans la province selon son entraîneur-chef.

«Nous avons eu des matchs serrés et d’autres non, admet Éric Plourde. Il faut constamment suivre notre plan de match, sinon nous éprouvons de la misère. Au hockey, tu n’as rien pour rien. Ça prend une équipe qui veut réussir et j’ai la chance d’avoir un bon groupe de filles qui voulaient travailler fort et qui n’ont jamais manqué un entraînement. Je leur montre des choses sur la glace que je ne montrerais même pas à des gars.»

Selon Érica Plourde, le rendement exceptionnel des Panthères s’explique facilement: le travail d’équipe. Et ce sera la recette à suivre à la lettre en fin de semaine à Saint-Jean.

«Nous voulons gagner et nous voulons représenter la province aux championnats de l’Atlantique, affirme-t-elle d’une voix convaincue. Si nous jouons en équipe et que nous jouons comme nous en sommes capables, nous pouvons y arriver. Haley nous donne confiance car elle est la meilleure gardienne de la ligue.»