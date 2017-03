Water-polo: les Barracudas ont choisi la persévérance

Alain Vautier se souvient très bien de la première participation des Barracudas de Tracadie au tournoi de la coupe Cawood de water-polo. C’était en 2010, à Halifax. L’équipe n’avait que quelques mois d’entraînement dans le corps. Cinq matchs, cinq bonnes volées. Au point où il aurait été facile de tout laisser tomber. Mais le groupe de la Péninsule acadienne a choisi de persévérer et de grimper les marches une à une jusqu’au succès. Jusqu’à dimanche.

Alors, quand lui et ses coéquipiers ont soulevé le fameux trophée autour de la piscine de Truro après leur spectaculaire victoire de 10 à 9 sur Moncton en finale, il ne faut pas se surprendre que les émotions aient pris le dessus quelques instants.

«C’est notre coupe Stanley et c’est la première fois qu’on la gagne. C’est toute une expérience… Nous étions les favoris, mais ce n’est jamais gagné d’avance. Nous avons démontré de la détermination à ne pas abandonner. Nous aurions pu tout lâcher en 2010 tellement c’avait été difficile. Certaines équipes présentes à ce moment pensaient même ne plus nous revoir. Ç’a été un peu notre coup de pied au derrière. Cela nous a motivés à donner le meilleur de nous-mêmes et nous avons monté les marches une à la fois.»

L’équipe a connu un tournoi à la ronde intéressant, avec deux victoires et deux matchs nuls, dont un de 9 à 9 justement contre Moncton. En finale, elle a pris les devants 4 à 1 avant de voir Moncton égaler la marque à 4 partout. Par la suite, les deux formations ont été au coude à coude jusqu’au son final du sifflet.

Parmi les meilleurs buteurs du tournoi, Greg Hall (2e, 16 buts), Kenneth Thibodeau (6e, 11 buts) et Guillaume Brideau (9e, sept buts) ont mené l’attaque des champions.

Les Barracudas, c’est devenu une histoire à succès au fil des années, mais c’est également un peu une histoire hors du commun. D’abord, on s’entend tous pour dire que le water-polo n’est pas aussi populaire que le hockey. Il a donc fallu sortir un peu d’originalité pour d’abord former cette équipe et ensuite continuer contre vents et marées à la piscine du Complexe S.-A.-Dionne de Tracadie.

«Nous avions tous goûté à ce sport grâce à Réjean Basque quand nous étions à la polyvalente. Ensuite, la plupart d’entre nous sont revenus dans la région après quelques années à l’extérieur. C’est là que nous avons décidé de recommencer», raconte Vautier, qui s’occupe de la gestion de la formation en plus de jouer.

Ce triomphe est certes le plus beau moment de gloire des Barracudas, mais les joueurs n’ont pas envie de garder ça pour eux. Ils désirent partager ce succès afin que cela ait un effet positif sur la pratique de ce sport dans la région et dans la province.

«Le water-polo gagne à être connu. Ce n’est pas facile physiquement, mais ça fait travailler la natation. Le jeu ressemble beaucoup aux autres sports de ballon en terme de stratégies. Nous tentons d’organiser des parties et des tournois de développement à Moncton et à Saint-Jean. On essaie de créer des choses. Water-polo Nouveau-Brunswick travaille même à l’élaboration d’une ligue. Notre objectif est de retourner ce sport aux Jeux du Canada et pour y arriver, il doit être présent dans toutes les provinces», souligne celui qui est également vice-président de Water-polo Nouveau-Brunswick.

Mais d’ici là, les Barracudas auront leurs propres chats à fouetter, soit de continuer à s’entraîner afin de conserver leur titre de la coupe Cawood. Car une fois c’est bien, mais deux fois c’est mieux, non?

Philippe Doiron, une inspiration pour ses coéquipiers

Philippe Doiron n’est pas le Wayne Gretzky des Barracudas de Tracadie. En fait, il serait plutôt son Mario Lemieux car, comme le grand 66 des Penguins de Pittsburgh, il a su traverser de grandes épreuves avant de s’imposer dans la piscine de water-polo.

En 1999, le jeune homme alors âgé de 20 ans a vu sa vie basculer quand on lui a amputé la jambe droite à la hauteur du genou à la suite d’un accident de moto dont il était le passager.

«Le conducteur conduisait après avoir pris de l’alcool. Je lui répétais d’arrêter et de me laisser descendre… Il est décédé dans l’accident», se rappelle-t-il.

Grand amateur de sports, Doiron se retrouve du jour au lendemain avec des béquilles pour l’aider à marcher. Sa vie bascule. Dépressif et renfermé, il fait de mauvais choix.

Quinze ans ont passé quand il goûte au water-polo.

«J’avais des douleurs chroniques et la natation me faisait du bien. C’est là que j’ai commencé à jouer avec les Barracudas, il y a quatre ans. Ç’a été très difficile. Les gars me donnaient des trucs, mais je devais les adapter à ma situation et développer mes propres techniques. Au début, j’avais de la difficulté à faire une longueur de piscine. Aujourd’hui, je peux y passer deux heures sans problème. Je ne suis pas Wayne Gretzky, mais je marque quelques buts», raconte le père de famille de trois filles.

Quand il a mis la main sur la coupe Cawood dimanche, il a fait comme les autres: il l’a soulevée et il l’a embrassée comme il l’aurait fait avec la coupe Stanley.

«Ç’a été un des moments les plus émouvants de ma vie, avoue-t-il. J’étais vraiment content. Nous avons travaillé tellement dur pour y arriver. J’étais surtout content pour ceux qui étaient là depuis les débuts des Barracudas. Ces gars-là ont été extraordinaires avec moi. Dès le début, ils m’ont fait sentir comme un membre à part entière de cette équipe.»

Philippe Doiron se souvient également de la première fois qu’il a pris part à un entraînement avec les Barracudas. En maillot de bain – lui qui n’en portait jamais,de son propre aveu – et sans sa prothèse, il sentait sur lui les regards et les jugements. Pas de ses coéquipiers, mais des autres. Aujourd’hui, il estime humblement être un exemple à suivre.

«J’aimerais bien que mon cas motive d’autres personnes avec un handicap et continuer et d’aller jusqu’au bout. Quand tu y crois, il n’y a rien d’impossible. Il ne faut pas s’arrêter sur ce que les autres peuvent penser. Les Barracudas m’ont permis d’avoir confiance en moi. Le water-polo m’a aidé à prendre de meilleures décisions et de voir que la vie peut être encore belle», a-t-il noté.

Selon Alain Vauthier, Philippe Doiron est une inspiration pour tous ses coéquipiers.

«Des gens sont venus essayer le water-polo et ont trouvé ça trop difficile. Mais Philippe a continué. Il nous montre que si l’on veut vraiment, on peut. Il est devenu un de nos bons joueurs et il continue de s’améliorer», a-t-il déclaré.