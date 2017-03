La coupe Stanley vient à Jacob LeBlanc

Il y a de ces belles surprises qui sont tellement fortes en émotions que, même des semaines plus tard, on se demande encore si c’est bel et bien arrivé. Jacob LeBlanc en a eu toute une, par une belle journée ensoleillée de février, dont il se souviendra toute sa vie.

Cette étoile montante de hockey luge ne se doutait pas une seule seconde de ce qui l’attendait quand il a accepté de se rendre sur une patinoire extérieure de Moncton en compagnie de quelques amis afin d’y tourner un message publicitaire pour le réseau Sportsnet.

Pendant qu’il s’amusait avec ses compagnons de jeu et que l’oeil de la caméra le fixait, on lui a demandé de regarder dans la direction d’un homme portant des gants blancs qui arrivait avec, dans ses bras, un objet qu’il a immédiatement reconnu.

La coupe Stanley.

Alors que plusieurs joueurs ont fait carrière dans la LNH sans pouvoir toucher au précieux trophée, la voilà qu’elle vient à lui. Incroyable…

«On m’avait demandé de raconter mon histoire (Jacob n’a qu’une jambe, mais cela ne l’a pas empêché de briller dans plusieurs sports). Je suis arrivé avec ma luge avec des amis et on a fait quelques passes. Et là, ils m’ont surpris avec la coupe Stanley. Je n’en croyais pas mes yeux. Je ne savais pas si c’était réel.»

L’adolescent âgé de 14 ans a pu passer environ une trentaine de minutes avec le saladier de Lord Stanley, qui célèbre cette année son 125e anniversaire. Bien entendu, tout le monde présent – parents et amis – a voulu immortaliser ce moment.

«Même si je n’ai qu’une seule jambe, j’ai toujours rêvé de la coupe Stanley. Ma famille adore le hockey depuis toujours. J’ai longtemps suivi mon frère Samuel dans les arénas. Et là, la coupe était devant moi. Je n’osais pas trop y toucher car je ne savais pas si j’avais le droit. Comme on dit, c’est once in the lifetime. On l’a quasiment eue une demi-heure avec nous. C’était tellement plaisant», poursuit celui qui se promet bien de raconter cette belle histoire à ses enfants et à ses petits-enfants.

Son père, Maurice, était sur place. Lui aussi a eu droit à son petit instant de gloire avec le trophée, mais il a surtout voulu que Jason profite pleinement de cette occasion rarissime.

«C’était la deuxième fois que Sportsnet rencontrait Jacob. Il y a deux ans, il a participé à l’émission Hometown Hockey, où il a raconté son rêve de voir la coupe Stanley. Quand le réseau nous a contactés pour cette publicité, nous avons accepté avec plaisir, mais on ne se doutait jamais de la surprise. Son rêve s’est réalisé et nous en sommes très heureux.»

La publicité de 30 secondes montrant les meilleurs moments de cette rencontre est actuellement diffusée sur Sportsnet et CBC afin d’annoncer le début des séries éliminatoires de la coupe Stanley, le 12 avril.

Fier partisan du Canadien de Montréal, Jacob est un sportif accompli et un joueur de hockey luge redoutable malgré son jeune âge. Il évolue régulièrement avec une équipe du Québec et une autre de l’Île-du-Prince-Édouard, avec qui il a récemment participé à un voyage en Floride, en plus de faire partie de l’équipe Canada junior. L’été, l’athlétisme l’accapare, au point qu’il est déjà l’un des plus rapides au pays en fauteuil roulant.

Et il est un peu casse-cou aussi. Récemment, il a tenté sa chance au football, mais les sautillements sur sa jambe lui occasionnaient des problèmes.

Mais là, c’est encore mieux que trois cerises sur un bon sundae. Il a pu toucher à la coupe Stanley.