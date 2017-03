Finale du CRH: le «barrage» des Castors embête les Panthères

Les Panthères du Haut-Madawaska devront trouver une façon de percer la muraille défensive des Castors de Saint-Quentin s’ils veulent éviter l’élimination en quatre matchs en finale du Circuit régional de hockey du Nord-Ouest.

Les Castors mènent la série 3 à 0. Le quatrième duel sera disputé vendredi soir à Saint-Quentin. Jusqu’ici, les trois matchs se sont soldés par l’écart d’un seul filet.

Après avoir marqué 178 buts en 24 matchs en saison régulière et 72 lors de leurs huit parties des deux rondes éliminatoires précédentes, les Panthères n’arrivent tout simplement pas à s’imposer devant le «barrage» des Castors. Ils n’ont touché la cible qu’à quatre reprises lors des trois premiers affrontements.

«Ce n’est pas une léthargie collective, loin de là. Nous sommes menaçants, nous avons nos chances de marquer mais la rondelle ne veut tout simplement pas entrer dans le filet. C’est du jeu serré. Cette série-là pourrait tout autant être 3 à 0 en notre faveur», a dit l’attaquant des Panthères, Marc-André Boutot.

Même s’ils sont au bord du gouffre, les Panthères entendent donner tout ce qu’ils ont pour forcer la tenue d’un cinquième affrontement.

«C’est difficile à expliquer ce qui se passe. Mais il y a toujours un bâton, un patin ou une jambière qui bloque nos passes ou nos tirs. Nous n’avons rien à changer dans notre style de jeu. Ça nous prendrait peut-être juste un but chanceux pour nous relancer dans la série», a ajouté le numéro 10 des Panthères.

Bien qu’il a fait sa part d’arrêts dans cette finale, le gardien des Castors, Pierre-Luc Thériault, reconnaît l’appui reçu par ses coéquipiers en défensive.

«Le travail collectif rapporte depuis le début de la série. Nous sommes embarqués dans un bateau et tout le monde rame dans le même sens. On se connaît bien sur la glace et les gars savent comment j’aime que les choses se passent devant moi», a-t-il indiqué.

Devant leurs partisans, vendredi soir, les Castors, champions en titre, auront une première chance ce mettre fin à la série. Ils sont conscients qu’il leur reste une autre étape importante à franchir.

«C’est loin d’être terminé. Il en reste encore une importante à aller chercher. Il faut garder la même attitude et éthique de travail sur la glace», a poursuivi le gardien Thériault.

Si une cinquième rencontre est nécessaire, elle sera disputée dimanche après-midi à 14h30 à Saint-François.