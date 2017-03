Le seul objectif du Au P’tit Mousse: battre les Stallions

Les Stallions de Montague ont peut-être réveillé le Au P’tit Mousse de Lamèque en ne se présentant pas dans la Péninsule acadienne pour le troisième match de la série demi-finale de la Ligue de hockey senior Nord-Est, vendredi dernier.

Les Insulaires étaient pourtant en plein contrôle de cette confrontation quatre de sept, avec deux victoires sans équivoque de 11 à 4 et de 9 à 2 sur leur patinoire.

Mais là, la veille du cinquième duel prévu vendredi soir à 20h30 à l’Aréna des Îles, les deux formations sont au coude à coude et se préparent à disputer un deux de trois qui décidera de l’adversaire des Hawks d’Elsipogtog en finale.

«On ne les aime pas beaucoup. En fait, on les hait parce qu’ils ne sont pas venus jouer chez nous vendredi», a laissé échapper le gardien du Au P’tit Mousse, Charles Austin.

«Notre motivation est à son maximum et nous n’avons qu’un seul objectif: battre les Stallions», ajoute celui qui sera certainement un élément clé dans la suite des choses pour les Lamèquois.

Chez le Au P’tit Mousse, on ne fait pas de cachette. L’affrontement de vendredi, à domicile, s’avère le plus important de cette confrontation. Les joueurs en bleu savent très bien qu’il serait préférable de traverser le pont de la Confédération avec une avance de 3-2, compte tenu du fait que les matchs numéros 6 et 7 sont disputés à Montague, samedi soir et dimanche après-midi.

«Nous savons que nous avons davantage de succès à la maison, avec notre patinoire plus petite. Quand nous appliquons notre système à la perfection, nous avons plus de chance de freiner leur contre-attaque rapide, car les Stallions n’attendent qu’à nous prendre à contrepied. Notre victoire de samedi (2 à 1) nous a donné une bonne dose de confiance. On peut les battre si nous nous concentrons dans un match à bas pointage. Nous avons tout à perdre à nous lancer dans un festival offensif contre eux car leur gardien, Wayne Savage, ne donnera pas beaucoup de buts», estime le gardien.

Un gain du Au P’tit Mousse vendredi soir et toute la pression de gagner cette série se retrouvera sur les épaules des joueurs des Stallions.

«Nous devrons jouer serré défensivement et demeurer disciplinés», estime l’homme masqué.

Justement, le dénouement de cette série pourrait très bien se décider entre les poteaux des buts. Et ça, Charles Austin le sait.

«Je me sens bien. J’essaie beaucoup de bâtir sur le positif. Quand ça va bien, je ne vois pas trop haut. Quand ça va mal, je ne descends pas trop bas. Je prends ça un match à la fois. Je sais que mon adversaire ne donnera pas de buts faciles. Mais cela ne me met pas de pression additionnelle parce que j’ai adopté une attitude différente, en travaillant avec Mario Larouche (spécialiste des gardiens). Je me concentre sur ce que j’ai à faire, pas sur le jeu de mes défenseurs ou encore les décisions de mon entraîneur. En faisant mon travail, le reste va suivre», soutient-il.

Acadie-Chaleur: les Rameurs pourraient éliminer les Alpines vendredi

Les séries éliminatoires de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur se poursuivront vendredi, à Tracadie (20h30) et à Caraquet (20h00). Et une des quatre formations encore en lice pourrait tomber en vacances.

Les Rameurs de la baie des Chaleurs mènent 3-1 leur demi-finale contre les Alpines de Tracadie, après leur victoire de 10 à 4 mardi soir, à Petit-Rocher.

Simon Comeau (trois buts et trois passes) et Rémi Doucet (deux buts et quatre passes) ont mené l’attaque des vainqueurs, toujours privés d’éléments importants à la suite des suspensions imposées après le premier match.

Si une sixième partie est nécessaire, elle sera disputée dimanche à 20h à Petit-Rocher.

Dans l’autre confrontation, les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne ont créé l’égalité 2-2 face aux Acadiens du Grand Caraquet grâce à un triomphe de 3 à 2 devant leurs partisans, mardi soir. Cédric LeBlanc a enfilé deux buts pour les gagnants.

Le sixième match est prévu samedi, à Baie-Sainte-Anne, dès 19h.