Le Titan en séries – «On a hâte que ça commence» – Mario Pouliot

Le Titan d’Acadie-Bathurst a passé la semaine à se préparer pour vendredi. Et tout le monde dans l’organisation a hâte que l’arbitre dépose la rondelle au centre de la patinoire du Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst pour lancer l’action du premier match de la série huitième-de-finale face aux Remparts de Québec.

Les joueurs de l’entraîneur-chef Mario Pouliot ont terminé les ajustements jeudi matin et le patron s’est organisé pour que tout le monde soit dans une forme physique et mentale optimale avant ce premier tour éliminatoire.

«On a hâte que ça commence, a réagi l’entraîneur-chef, satisfait du travail accompli pendant les derniers jours. C’est important que nos joueurs ne ressentent pas de fatigue mentale à la veille de cette série. Nous avons fait nos devoirs et nous savons ce que nous avons à faire.»

Quiconque regarde le classement et les statistiques serait bien tenté de mettre un petit cinq sur le Titan dans cet affrontement quatre de sept. Mais dans l’enceinte même de l’aréna, chaque patineur voue un grand respect aux Remparts, a assuré Pouliot.

«Nous respectons énormément les Remparts, a-t-il insisté. Oui, cette équipe a dû composer avec plusieurs blessés, mais elle a réussi à accumuler des victoires et à rester assez haut au classement (31-30-7, 11e). Ce club a deux excellents gardiens et il est bien structuré autant en offensive qu’en défensive. On ne voit pas d’improvisation dans cette équipe et ce qu’elle fait, elle le fait bien. Elle a peut-être marqué une centaine de buts de moins que nous (187 contre 284), mais il ne faut pas oublier qu’elle a eu plusieurs blessés à des joueurs clés.»

Que le Titan semble favori ne semble pas énerver outre mesure Pouliot, qui préfère noter que sa formation a su faire face avec succès à l’adversité dans la très forte division des Maritimes cette saison.

«Cela nous a aidés à grandir en tant qu’équipe, est-il persuadé. Mais en séries, il faut y aller un match à la fois, ne pas grimper trop haut ni descendre trop bas. Nos victoires en fin de saison contre Moncton et Charlottetown nous ont placés dans un bon état d’esprit. Le but est de remporter notre premier match le plus rapidement possible et ce n’est qu’après ça que nous pouvons penser au suivant. Favori ou non, on repart à zéro.»

Mais assez parlé des Remparts. Car comme aime à le répéter l’entraîneur du Titan, le temps passé à penser à l’adversaire est du temps que tu ne passes pas à préparer ton équipe. Et ce serait une erreur, à son avis.

«Que ce soit moi, notre équipe d’entraîneurs ou nos joueurs, nous nous concentrons à contrôler ce que nous pouvons contrôler, peu importe qui nous affrontons. De toute façon, avec la vidéo, ils nous connaissent et on les connaît. Nous devrons être très disciplinés, bien exécuter notre plan de match et être à notre affaire. Car quand ça va commencer, tout le monde sera à zéro», prévient Mario Pouliot.

Le Titan offrira à ses adversaires le même hockey qu’il joue depuis décembre: productif en attaque et solide en défensive.

«Quand tu joues bien en défensive, tu passes moins de temps dans ton territoire et tu dépenses moins d’énergie à te défendre. Ça en laisse plus pour l’attaque», estime celui qui confiera le filet du premier match à Anthony Dumont-Bouchard.

Les deux équipes ne se sont pas vues depuis le 8 décembre, alors que les Remparts étaient venus soutirer un gain de 4 à 3 en prolongation, un mois après l’avoir emporté 6 à 3 à Québec. Donc, aussi bien dire que c’était il y a des siècles quand on parle de la LHJMQ.

Au niveau des statistiques – encore une fois pour ce que ça vaut… -, le Titan a terminé au troisième rang en attaque, alors que les Remparts n’ont devancé que les pauvres Wildcats de Moncton à ce chapitre.

Dans les buts accordés, ça se ressemble drôlement: 237 pour Québec (10e) et 242 pour le Titan (11e).

La bataille des unités spéciales donne une légère priorité au Titan avec un avantage numérique de 22% – contre 18,7% pour les Remparts – et un désavantage numérique de 77,6% – contre 76,9% pour Québec.

Du jeu à bas pointage, espère Philippe Boucher

Philippe Boucher sait fort bien qu’il n’a pas le club pour rivaliser dans des festivals offensifs. C’est pourquoi il demandera à ses joueurs des Remparts de Québec de tout faire pour garder le pointage bas et serré contre le Titan d’Acadie-Bathurst.

Les Québécois sont arrivés à Bathurst mercredi soir en plein dans la tempête. Ils ont chaussé les patins jeudi après-midi au Centre régional K.-C.-Irving pour un bon entraînement, le dernier avant le début des hostilités vendredi soir.

«Nous allons tout donner vendredi et on pensera à samedi après», a laissé entendre le pilote des Remparts, de fort bonne humeur.

À ceux qui estiment que son club n’a aucune chance face à la formation qui a probablement été la meilleure de la LHJMQ depuis décembre, Boucher promet une opposition basée sur le caractère et l’acharnement, les deux principaux ingrédients d’une recette typique d’une formation en période de reconstruction.

Deux ingrédients qui ont souvent permis au gâteau de lever, comme on dit, dans des séries surprenantes.

«Ce sera un très bon test pour notre équipe. Acadie-Bathurst a connu une très bonne deuxième moitié de saison. Le Titan a été très solide, surtout depuis la période des transactions des Fêtes», a d’abord fait remarquer Boucher, conscient de la puissance de l’adversaire qui se trouve devant ses Remparts.

«Nous avons une jeune équipe, avec plusieurs joueurs âgés de 16 ans et de 17 ans qui sont encore en apprentissage. Nous n’avons pas le club le plus offensif de la ligue (les Remparts ont terminé au 17e rang avec 187 buts marqués) contre Acadie-Bathurst qui possède trois trios capables de marquer des buts. Pour nous, il s’agira de garder le match le plus serré possible parce que n’avons pas gagné beaucoup de parties 8 à 6 cette saison. Nous avons plus de chance si on garde ça 3 à 2 et on y arrivera en demeurant discipliné et en gardant le jeu serré», indique l’ancien défenseur des Penguins de Pittsburgh de la LNH.

L’entraîneur-chef mise notamment sur ses gardiens Dereck Baribeau et Evgeny Kiselev pour frustrer les attaquants du Titan. Baribeau a été particulièrement solide depuis son acquisition des Foreurs de Val-d’Or, avec un taux d’efficacité de ,900 et une moyenne de buts accordés de 2,19 en 12 parties.

«Nos gardiens de but ont été très solides durant toute la saison. Ils nous ont souvent permis de revenir de l’arrière et d’aller chercher des points importants au classement», soutient-il.

Il est donc fort à parier que le succès des Remparts dans cette première ronde éliminatoire devra passer par le jeune homme masqué devant le filet. Un autre ingrédient essentiel d’une recette archiconnue.