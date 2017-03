Le Titan perce la forteresse des Remparts

«Je vous répondrai par la bouche de mes canons!», avait clamé le général Montcalm avant la bataille des plaines d’Abraham. Vendredi soir, c’est le Titan d’Acadie-Bathurst qui a tiré à boulets rouges sur la forteresse des Remparts de Québec.

La logique a été respectée dans cette première rencontre éliminatoire 2017 pour le Titan, face à une formation nettement moins expérimentée.

Le groupe de Mario Pouliot a sorti l’artillerie lourde, bombardant le fief d’Evgeny Kiselev de 43 tirs.

À l’autre bout, Anthony Dumont-Bouchard n’a fait face qu’à 17 tirs dans ce triomphe de 4 à 2.

Quand le champ de bataille a retrouvé le silence, Daniil Miromanov, Vladimir Kuznetsov, Adam Holwell et Jeffrey Viel avaient trouvé le fond du filet.

Yannick Turcotte et Derek Gentille ont riposté dans une cause perdante pour la troupe de Philippe Boucher.

L’entraîneur du Titan a évidemment apprécié cette entrée en la matière de son équipe dans la danse printanière de la LHJMQ.

«Honnêtement, j’ai beaucoup aimé notre intensité et notre désir de vaincre. Les gars ont compétitionné pendant 60 minutes», souligne-t-il.

«On a eu un début de match tout feu tout flamme. On a donné deux buts, mais on est resté calme. Je dirais aussi que notre avantage numérique a marqué deux gros buts», poursuit Mario Pouliot.

Et que dire du travail des unités spéciales à court d’un homme?

«Notre désavantage numérique a été réellement bon, surtout en fin de match. Nous avons eu à écouler trois punitions dans les 10 dernières minutes de jeu. Des gars comme Dawson Theede, Samuel l’Italien, Cole Rafuse, Luc Deschênes, Olivier Desjardins, Zachary Malatesta, Noah Dobson, Rodrigo Abols et Adam Holwell ont fait un boulot formidable.»

La seule ombre au tableau, ce fut peut-être le manque de précision des francs-tireurs du Titan, croit l’entraîneur.

«On a réussi 43 tirs au but, mais d’après moi, on aurait pu en avoir à peu près 55. On a manqué souvent le filet, mais c’est une équipe qui joue bien en unité de cinq et qui protège bien l’enclave. Mais on devra être plus présent devant leur filet et les forcer à faire leurs jeux sous pression», avance-t-il.

Son vis-à-vis Philippe Boucher parlait d’un manque d’intensité pour expliquer le revers.

«On aurait dû travailler plus que ça. On a bien joué en première période, mais ce fut plus difficile par la suite. On est plus acharné que ça d’habitude. On a présentement tendance à donner trop de lancers, mais ce n’est pas ça qui nous chicote. C’est plus l’intensité», souligne-t-il.

Le Titan était en feu en début de rencontre et seul le brio du gardien Evgeny Kiselev a empêché la bande à Mario Pouliot de se sauver rapidement avec le match.

Daniil Miromanov est bien parvenu à le déjouer à la troisième minute de jeu, mais le portier russe a bloqué les 16 autres tirs ennemis pour garder son équipe dans le match.

Son brio a semblé inspirer ses coéquipiers, qui ont finalement embrayé en deuxième vitesse dans la seconde portion de l’engagement.

Yannick Turcotte et Derek Gentille ont déjoué Anthony Dumont-Bouchard pour lancer les Remparts en avant 2 à 1.

Sauf que les hommes de Mario Pouliot n’allaient pas baisser les bras aussi facilement.

Vladimir Kuznetsov (en avantage numérique) et Adam Holwell ont touché la cible en l’espace d’une minute pour relancer le Titan.

Jeffrey Viel est venu placer la rencontre hors de portée des visiteurs dans un filet désert.

Les deux équipes se retrouveront dès samedi soir sur la glace du Centre régional K.-C.-Irving.