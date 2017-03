Les Castors de Saint-Quentin signent un doublé!

Les Castors de Saint-Quentin sont à nouveau les champions du Circuit régional de hockey (CRH) du Nord-Ouest après avoir défendu avec succès leur titre acquis en 2015-2016. Ils deviennent ainsi la troisième formation de l’histoire à signer un doublé.

Les Castors (5e) ont passé le coup de balai aux champions en saison régulière, les Panthères du Haut-Madawaska, en l’emportant 6 à 1, vendredi soir, pour remporter la quatrième coupe Gérald-Martin de leur histoire.

Maxime Cayouette (3), Raphaël Pelletier, Jesse Savoie et Francis Poirier ont marqué dans ce triomphe. Dean Ouellet a été l’unique buteur des visiteurs qui étaient privés de cinq joueurs réguliers.

Il s’agit d’une troisième coupe Gérald-Martin en cinq saisons pour les Castors après celles de 2013-2014 et 2015-2016.

Les Castors deviennent la troisième équipe à réussir un doublé après les Cataractes de Grand-Sault (1991-1992, 1992-1993) et les As de Saint-Basile (1998-1999, 1999-2000, 2000-2001).

Les porte-couleurs de Saint-Quentin sont aussi devenus la deuxième formation à réussir le balayage en finale après les Cataractes de Grand-Sault devant les Ambassadeurs de Saint-Jacques en 2007-2008.

Le gardien Pierre-Luc Thériault a été choisi le joueur le plus utile en finale, lui qui n’a concédé que cinq buts en finale à la meilleure offensive de la ligue en saison régulière.

«C’est un succès inespéré. Nous n’étions pas nécessairement les favoris. Ma première coupe avec les Castors n’était pas réellement la mienne. Nous l’avons aussi remporté l’an dernier, mais cette fois-ci je peux dire que je suis pleinement satisfait de ma contribution personnelle dans cette victoire en finale», a dit le gardien Thériault.

À sa première saison derrière le banc, le jeune entraîneur Jean-François Martel ajoute donc un second titre à celui décroché comme président de la formation la saison dernière.

«Peu de gens s’attendaient à ce qu’on gagne. Alors sortir les Panthères en quatre parties est un exploit dont on va parler longtemps. Le caractère et l’esprit d’équipe, c’est l’identité des Castors. Il y a des champions dans le vestiaire. Trois coupes en cinq ans, on commence à avoir ça dans le sang», a-t-il indiqué.

Le vétéran Jason Thibault a ajouté une quatrième coupe à sa carrière dans le CRH.

«C’est un sentiment différent à chaque fois. Nous avons un bon noyau de joueurs qui ont appris à gagner ensemble. Même si la route a été difficile, on trouve toujours une façon de se démarquer. Personne ne pouvait prédire le scénario qui s’est produit dans cette finale. Trois matchs se sont soldés par l’écart d’un but et l’allure aurait pu être différente. C’est pas facile de réussir un doublé car les équipes changent d’année en année. Mais on peut dire que nous avons un bon club à Saint-Quentin», a commenté le vétéran Thibault.

La plupart des joueurs interrogés sur la glace, vendredi soir, se disaient prêts à venir défendre cette double conquête du titre la saison prochaine.

De plus, quelques éléments d’âge junior ou midget ont démontré un intérêt à aussi jouer pour les Castors.

Ce qu’ils ont aussi dit:

Mathieu Labrie: «Nous avons joué du hockey d’équipe comme jamais. On dirait qu’on réussit à élever notre niveau d’un cran plus les adversaires sont coriaces devant nous. Avant la finale, nous venions de passer à travers deux grosses séries. Et après avoir remporté le premier duel, je pense que cela a créé un doute dans l’esprit des Panthères qui ont semblé paniquer par la suite».

Keith Sexton: «On peut être considéré comme l’équipe «cendrillon» avec la saison difficile que nous avons connue. Mais on connaît les Castors. Quand tout le monde est là, nous sommes une toute autre équipe. Ce qui a fait la différence de notre côté dans cette finale, c’est de penser qu’on n’allait même pas gagner une partie. On doutait un peu de nous et c’est comme devenu un élément motivateur. On s’est dit, on va essayer d’aller en chercher une. C’est arrivé. Puis une deuxième et ainsi de suite».

Francis Poirier: «C’est spécial à chaque fois, c’est comme la plus belle soirée de notre vie. Nous y avons mis l’ardeur au travail. On savait sur papier que nous affrontions le gros club à battre. Mais nous n’avons jamais lâché. On a cru en nos moyens. Avec les Castors, tous les gars poussent dans le même sens. Les trois trios peuvent marquer. Le fait d’avoir remporté le premier duel sur leur glace a été le point tournant de la série».

Maxime Cayouette: «Après avoir pris les devants 3-0 dimanche dernier, nous avons eu une semaine de pause pour redescendre de notre nuage et être fin prêts pour le quatrième duel. Les Castors, c’est une vraie famille. Les gars ont le coeur à la bonne place et il n’y a pas une équipe de talent qui rivalise avec ça. Notre noyau est le même depuis quelques saisons, c’est ce qui fait la différence».

Hugo Thériault: «On ne réalise pas encore ce que vient de se passer. Tout le monde a accepté son rôle, que ce soit en défensive ou en offensive. L’équipe avec le plus de coeur à l’ouvrage va toujours se démarquer».

Gino Ouellet: «Nous avons la meilleure défensive de la ligue et ça commence par là. Notre gardien Pierre-Luc Thériault a grandement fait la différence dans cette finale. Nous sommes une bonne gang de gars avec les Castors. De nouveaux jeunes joueurs veulent se greffer à l’équipe l’an prochain, ce qui augure bien pour l’avenir».