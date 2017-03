«Cette équipe va accomplir de grandes choses» – Mark Beal

Voilà déjà cinq ans que le Nouveau-Brunswick n’a pas remporté de médaille aux Championnats canadiens de ringuette dans la catégorie U-16. Ça pourrait bien changer cette semaine.

En fait, la province n’a que deux médailles à son palmarès dans cette catégorie, soit l’or remporté en 2012 à Prince George (Colombie-Britannique) et l’argent mérité à Halifax en 2007.

L’entraîneur Mark Beal est convaincu que son groupe pourrait marquer l’histoire de la ringuette à sa façon.

«Tout doit tomber en place dans un tournoi comme ça, mais cette équipe a certainement le potentiel pour remporter la troisième médaille de l’histoire du Nouveau- Brunswick chez les U-16», avance-t-il.

«Je dirige des équipes depuis plus d’une décennie et je suis très confiant que cette équipe va accomplir de grandes choses. Nous avons eu une saison fantastique. Nous avons un groupe d’athlètes très engagé et je suis très satisfait des performances de l’équipe durant toute la saison.»

Le plus incroyable dans l’histoire, c’est que son équipe compte une seule patineuse de 16 ans, cinq de 15 ans et 11 athlètes de 14 ans.

C’est donc une formation très jeune qui va sauter sur la patinoire cette semaine à Leduc, en Alberta.

«J’ai confiance dans chacune d’elle et je n’ai pas peur d’envoyer n’importe laquelle de mes joueuses sur la glace dans toutes les situations. C’est vraiment une des meilleures équipes que je n’ai jamais eues», affirme-t-il.

Les chiffres lui donnent raison puisque sa formation s’est forgé un dossier de 25-4-3 en 2016-2017.

«Nous nous sommes mesurés à quelques-unes des meilleures équipes au pays, dont l’Ontario et le Québec et nous avons réussi à les battre. Même si l’équipe est jeune, je pense qu’elle a les capacités et le potentiel de décrocher une médaille», croit l’entraîneur néo-brunswickois.

Étrangement, Équipe Nouveau-Brunswick ne fait pas partie des favorites pour l’emporter, loin de là.

Le classement est établi selon une complexe formule qui tient compte des résultats de chaque équipe au cours des trois dernières années.

Le Nouveau-Brunswick a terminé 12e, 9e et 5e au cours des trois dernières compétitions nationales.

«Ils nous classent 18e (sur 21), mais je pense que nous sommes réellement parmi les cinq meilleures équipes au pays», indique Mark Beal.

«La force de cette équipe est sa profondeur. Nous avons beaucoup de joueuses de première année, mais ce sont des athlètes très talentueuses. On dirait que c’est toujours une patineuse différente qui fait la différence pour nous à chaque match.»

L’entraîneur se fait très hésitant quand on l’invite à parler des joueuses à surveiller cette semaine.

«C’est certain que nous avons des joueuses phénoménales comme Cloé LeBlanc, Danie Halloran ou Amy Green, mais je ne veux pas parler d’une ou de quelques joueuses en particulier. Ça va vraiment être un effort d’équipe», martèle-t-il.

«C’est l’équipe la plus complète et celle qui a la plus grande force de caractère que je n’ai jamais eu la chance de diriger.»

Et le plus beau dans cette histoire, c’est que le noyau de l’équipe va rester pratiquement intact la saison prochaine.

«Cette équipe a surpassé les attentes de tout le monde cette saison, mais les jeunes ont vraiment excellé dès le début. Je n’ai pas été surpris de leur rendement parce que je suis leur progrès depuis plusieurs années déjà. Je savais que les recrues s’ajusteraient très rapidement à notre calibre de jeu. L’équipe est maintenant exactement au point où je croyais qu’elle allait être.»