L’Attack de l’Atlantique vise une place sur le podium

«Même si on n’est pas l’équipe avec le plus de talent, on va être l’équipe la plus travaillante.»

Kaitlyn Gallaway n’y va pas par quatre chemins pour décrire la personnalité de l’Attack de l’Atlantique.

L’équipe qui va se présenter au championnat canadien de ringuette va débarquer à Leduc, en Alberta, non pas avec des patins, mais avec des bottes de travail aux pieds et une boîte à lunch dans les mains.

«C’est un groupe de filles qui ne lâche jamais. Notre entraîneure Dana Mason nous dit toujours le travail bat le talent quand le talent ne travaille pas assez fort. On prend vraiment ça à coeur», raconte le numéro 93 de l’Attack.

À compter de lundi, la formation dirigée par Gilles Proulx disputera sept rencontres lors du tour préliminaire.

Le but: se faufiler jusqu’en finale.

«C’est ça notre but», avance Gallaway.

«On a un groupe qui est mentalement et physiquement prêt. On a travaillé vraiment fort dans les derniers mois. On a fait du crossfit et on s’est beaucoup entraînée ensemble. On a aussi fait attention à notre nutrition et on s’est préparée avec beaucoup de détermination et d’engagement», poursuit l’ancienne de l’équipe de hockey des Aigles Bleues de l’Université de Moncton.

«On forme un groupe très positif et je trouve que ça marche vraiment bien ensemble. Il n’y a aucun problème dans le vestiaire et c’est pour ça que j’ai beaucoup de confiance pour la semaine.»

Ce sera sa toute première expérience au tournoi final de la Ligue nationale de ringuette, mais la patineuse de l’Île-du-Prince-Édouard a déjà participé au championnat canadien avec l’équipe des U-19 de sa province natale en 2009.

«Je pense que ça va vraiment être une expérience différente», avance l’athlète de 23 ans.

«Ça va être vraiment spécial. J’ai hâte de vivre ça. Je suis vraiment chanceuse de pouvoir partager cette expérience avec le groupe de filles que nous avons», explique-t-elle.

L’Attack a connu toute une saison 2017-2018, terminant au premier rang de la division Blanche avec un dossier de 18-4-0-2.

Avec ses 184 buts marqués, la troupe de Gilles Proulx a dominé toutes les autres formations du circuit.

Malgré cela, Kaitlyn Gallaway estime que c’est l’éthique de travail de son équipe qui fera la différence en bout de ligne.

Et elle entend bien donner l’exemple.

«C’est le groupe le plus dédié avec qui je n’ai jamais travaillé dans toute ma carrière à la ringuette. Peu importe le rôle qu’on me demandera de jouer sur la glace, je suis juste vraiment contente de pouvoir vivre ça», mentionne celle qui a terminé la campagne avec une fiche de 11-13=24 en 21 rencontres.

«Ça n’a pas d’importance quel rôle je vais jouer. Je vais donner le maximum chaque fois que je vais sauter sur la patinoire. Et quand je serai sur le banc, je vais être là pour encourager les filles.»

Comme ses coéquipières, Kaitlyn Gallaway est convaincue que l’Attack pourrait quitter l’Alberta avec une médaille autour du cou.

«Je pense qu’on est capable de battre toutes les équipes. On a gagné contre toutes les autres formations cette saison au moins une fois et je crois vraiment en notre équipe.»

L’Attack disputera son premier match de la compétition lundi en affrontant le Lightning de Richmond Hill.