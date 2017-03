Le Nouveau-Brunswick U-19 veut marquer l’histoire

L’équipe qui représentera le Nouveau-Brunswick aux Championnats canadiens de ringuette dans le groupe U-19 tentera de marquer l’histoire à sa façon. Jamais une équipe de la province de Brian Gallant n’a remporté une médaille sur la scène nationale dans cette catégorie. La bande à Brian Beers a bien l’intention d’y remédier.

Le défi est de taille, mais l’entraîneur affirme que ses patineuses sont capables de grandes choses.

«Ce serait un gros exploit si on pouvait gagner une médaille, mais je sais que les filles vont faire tout ce qu’elles peuvent pour gagner», assure-t-il.

Selon lui, le rêve n’est peut-être pas si fou que ça puisque la ringuette est un sport en pleine émergence depuis plusieurs années dans la province.

«Le NB est de plus en plus respecté au niveau national. Nous avons de plus en plus de joueuses et d’équipes. Par conséquent, le calibre continue de monter», explique-t-il.

Sauf que le groupe de Brian Beers est passablement jeune, avec près du trois quarts qui en sont à leur première année dans la division U-19.

Toute cette belle jeunesse sera cependant bien encadrée par des vétéranes comme l’arrière Jade MacDonald et l’attaquante Brittney Snowdon, indique le pilote.

«Ce sont des filles qui sont toujours prêtes à jouer. Elles donnent toujours le maximum et elles montrent l’exemple aux autres», avance-t-il.

«Ce ne sont pas des filles qui niaisent aux entraînements. Ce sont des vraies leaders et deux athlètes qui ont beaucoup de talent.»

Afin de mettre les chances de leur côté, les entraîneurs se sont assurés que nos représentantes soient dans une forme physique resplendissante.

«On a fait beaucoup de travail de développement cette saison et beaucoup d’entraînement hors glace pour améliorer la force physique et le cardio des filles», raconte Brian Beers.

La préparation de l’équipe a représenté tout un défi pour les entraîneurs puisque les athlètes proviennent de Moncton, de Miramichi, de Minto, de Rogersville ou de Shediac.

«C’était plus difficile de s’entraîner, mais on a pu s’arranger. On faisait ça les fins de semaine. On a quand même eu des très bons résultats dans les tournois que nous avons joués. Nous en avons gagné deux et nous avons perdu en finale d’un autre. Je pense qu’on est bien positionné», croit-il.

La force de son équipe à Leduc, ce sera son désir de vaincre, affirme l’entraîneur.

«Je me souviens du film Secretariat (le cheval qui a remporté la triple couronne en 1973 avec le jockey acadien Ron Turcotte). On disait que ce n’était pas le cheval le plus rapide, mais il n’a jamais perdre une course. C’est une question de détermination», raconte Brian Beers.

L’entraîneur a aussi passé de nombreuses heures à analyser le style de jeu de ses adversaires avant le grand départ.

«J’ai détecté des tendances dans les autres équipes qu’on va essayer d’exploiter. Si les filles appliquent le plan de match, je pense que ça va bien aller.»

Équipe Nouveau-Brunswick n’aura pas le temps de faire du tourisme en arrivant en Alberta puisqu’elle affrontera deux puissances coup sur coup.

«Le début du tournoi sera très important pour nous parce que nous jouons contre l’Ontario et l’Alberta. On sait que les filles de l’Ontario vont être prêtes pour nous autres lundi matin à 9h. Il nous faudra répondre. Mais les filles ont hâte. Elles sont heureuses de partir et elles sont prêtes à sauter dans l’action.»