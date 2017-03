Le Titan prend l’avance 2-0

Pour un deuxième soir de suite, la troisième période a été fatale aux Remparts de Québec. Après avoir concédé trois buts sans réplique à son adversaire vendredi, l’équipe de Philippe Boucher a donné quatre filets sans riposte au Titan d’Acadie-Bathurst, samedi soir. C’est donc avec une certaine aisance que la troupe de Mario Pouliot a signé une victoire de 6 à 2 sur ses rivaux québécois

Vladimir Kuznetsov et Rodrigo Abols ont dirigé l’attaque des gagnants avec chacun un doublé.

Dawson Theede et Christophe Boivin ont aussi trouvé le fond du filet pour les vainqueurs.

Louis-Phillip Côté et Dimitry Buynitskiy ont riposté du côté des Remparts dans une cause perdante.

En deux rencontres, l’attaque du Titan a généré pas moins de 87 tirs au but, contre seulement 39 pour les Remparts.

La formation néo-brunswickoise se présentera à Québec avec une belle priorité de 2-0 dans cette série 4 de 7.

«Dans l’ensemble, j’ai bien aimé le match que les gars ont joué. On a travaillé de la première seconde jusqu’à la dernière», racontait Mario Pouliot après le match.

«En deuxième période, on s’est mis à ne plus se servir autant de notre vitesse sur les entrées de zone. On s’est aussi mis à faire plus de passes qu’à tirer au but. On était un peu frustré de dominer autant et que le pointage après deux périodes soit de 2 à 2», poursuit-il.

Ce fut donc un retour au tableau noir entre le deuxième et le troisième engagement.

«On a fait une remise au point avec les joueurs. On leur a rappelé, que dans le plan de match que nous avons contre eux, il faut vraiment utiliser notre vitesse à l’entrée de leur territoire et il faut attaquer leur filet», mentionne l’entraîneur du Titan.

«Il fallait juste revenir à nos bonnes habitudes et se replacer dans une position pour marquer des buts. Je regarde le but gagnant de Dawson Theede. on a mis une rondelle au filet de la ligne bleue et on a marqué un gros but après deux ou trois retours.»

Pour les Remparts, ce fut le début de la fin.

«À un moment donné, la game est juste avec toi si tu fais des bonnes choses. Dans la majorité des cas, on est récompensé quand on fait des bonnes choses sur la glace. C’est ça que j’ai dit aux joueurs.»

Même si son équipe se retrouve dans le siège du conducteur, Mario Pouliot n’est pas du genre à célébrer trop rapidement.

Il est le premier à admettre que le travail est loin d’être terminé.

«On va s’entraîner au Centre Vidéotron dès lundi. en fin d’après-midi, pour s’habituer à la glace, aux bandes et aux baies vitrées. On a joué seulement un match sur cette glace cette saison (les Remparts l’avaient emporté 6 à 3 le 9 novembre dernier)», fait-il remarquer.

«On va garder le même plan de match. C’est à nous de continuer à mettre de la pression et les forcer à faire des erreurs.»

Ce troisième match devrait être le point tournant de la série.

Il décidera si le Titan se présentera dans la quatrième rencontre avec une avance quasi insurmontable de 3-0 ou avec une mince priorité de 2-1.

Encore là, Pouliot ne veut pas regarder trop loin en avant.

«Ma philosophie est simple dans les séries. On doit gagner le premier match au plus vite. Quand c’est fait, il faut gagner le deuxième le plus vite possible, et ainsi de suite.»

Une philosophie qui semble fonctionner à merveille jusqu’à maintenant. n