Les Vedettes couronnées chez les filles AAA

Les Vedettes de l’école Mathieu-Martin de Dieppe n’avaient pas remporté de titre provincial depuis 2009. Les Républicaines de l’école la Cité des Jeunes d’Edmundston, elles, n’avaient jamais mis la main sur la précieuse bannière en 16 ans d’histoire. Quand la sirène a marqué la fin du match, ce sont les Dieppoises qui ont sauté sur la glace pour célébrer.

Dans un match enlevant, les filles de Julie LeBlanc ont mérité sur un premier championnat de hockey scolaire féminin depuis 2009, en signant une victoire de 5 à 2 sur la bande à Simon Nadeau, dans une rencontre disputée à l’aréna J.-Louis-Lévesque de Moncton.

L’entraineure des championnes 2016-2017 expliquait la victoire de cette façon: «équipe, équipe, équipe. J’ai utilisé mes trois trios, notre gardienne (Érica LeBlanc) a bien joué et la défensive aussi», raconte-t-elle.

Il s’agissait d’une douce revanche pour les filles en blanc, qui avaient baissé pavillon 3 à 2 contre les Républicaines, samedi, lors du dernier match du tour préliminaire.

«On perdait 3 à 0 après la première période, et on avait un choix. Soit qu’on virait ça de bord ou qu’on abandonnait. On a gagné les deux dernières périodes et on savait dans nos coeurs et nos têtes qu’on était capable de rivaliser avec elles», souligne celle qui était là en 2009.

«Je pense que le fait de perdre samedi nous a fait du bien.»

La capitaine Nadia LeBlanc parlait de l’esprit d’équipe qui anime les Vedettes.

«Ça faisait longtemps que l’école Mathieu-Martin n’avait pas gagné. On a travaillé fort toute l’année pour y arriver», souligne le numéro 9 des Vedettes.

L’élève de 12e année termine donc sa carrière avec une médaille d’or autour du cou.

«C’est un sentiment que je ne peux pas expliquer. Après la défaite de samedi, on s’est dit que si on jouait en équipe et qu’on jouait avec notre coeur, qu’on avait une bonne chance de gagner.»

La gardienne Érica LeBlanc avait aussi les yeux rougis par l’émotion.

«Je suis vraiment contente de ma partie», mentionne celle qui en est à sa première saison avec les Vedettes.

«On n’a jamais lâché jusqu’à la dernière minute et on a joué en équipe. On est un groupe de filles qui ne se connaissaient pas beaucoup au début de l’année, mais on est devenu une véritable famille en cours de route. Mais on ne pensait jamais qu’on se serait rendu loin de même parce qu’on était négligées au début de la saison.»

Malgré la défaite, les Républicaines n’ont pas grand-chose à se reprocher puisque les filles de Simon Nadeau ont connu toute une campagne.

«C’est une belle équipe et on a connu une excellente saison. C’est seulement notre troisième défaite en 49 parties. Ça prend un gagnant et un perdant, mais on a tout donné. On peut être fier de ces filles-là», assure-t-il.

«Les Vedettes sont sorties fort et on n’a pas eu de bonds favorables. Il y avait peut-être un peu de fatigue, mais on n’a pas lâché. Il y avait aussi peut-être un peu de nervosité puisque nous avons plusieurs recrues dans notre alignement», explique l’entraîneur des Républicaines.

L’attaquante Jennifer Boutot promet que son équipe sera de retour l’an prochain pour savourer sa revanche.

«On était trop confiantes d’avoir la victoire quand on est arrivée ici. Mais je sais qu’on va se reprendre l’année prochaine», mentionne le numéro 18 de la Cité des Jeunes.

«On a quand même eu une belle saison. On avait vraiment un bel esprit d’équipe», ajoute-t-elle en essuyant quelques larmes.

«On n’est même pas une équipe, on est bien plus une famille et je les aime toutes.»

Garçons AAA: Dieppe perd en finale

L’école Mathieu-Martin a raté le doublé de peu, dimanche.

La formation féminine a raflé les grands honneurs du championnat provincial AAA à Moncton, mais à Miramichi, l’équipe masculine a trébuché avant le fil d’arrivée.

Malgré une solide performance, les Matadors ont dû s’avouer vaincus 6 à 4 devant les Lions de l’école Leo Hayes, de Fredericton.

Maxime Gaudet a brillé dans la défaite avec un tour du chapeau.

«Ce fut un match très excitant pour les partisans, pour les entraîneurs et aussi pour les joueurs», mentionne l’entraîneur Rick Tessier.

«C’était 4 à 4 avec un peu moins de huit minutes à faire en troisième période. Les deux équipes ont joué un bon match. C’est juste que les Lions ont su profiter de leurs chances de marquer en fin de match», ajoute-t-il.

«Mais dans l’ensemble, ce fut une partie spectaculaire. On ne peut pas tellement demander mieux pour une finale provinciale. Oui, on aurait voulu gagner le championnat. Mais le jeu de hockey peut parfois être cruel.»

On pouvait littéralement sentir la fierté dans les propos de l’entraîneur.

«Nous avons eu une saison fantastique. Nous avons perdu un seul match en saison régulière et nous avons remporté plusieurs tournois. Les gars avaient une éthique de travail et un caractère incroyable. Comme entraîneur, je ne peux pas demander mieux.»

Rick Tessier a salué le courage de ses joueurs dans l’adversité.

«Mes joueurs ont travaillé jusqu’à la fin. Ils se sont complètement vidés. Notre capitaine (Damien Robichaud) a subi une dislocation de l’épaule. Il est rentré au vestiaire, le physiothérapeute l’a remis en place et il est retourné jouer. C’est du coeur, ça.»