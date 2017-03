Les Commandos ne sont plus qu’un beau souvenir

Le centre Arthur-J.-LeBlanc est complètement désert. Les joueurs sont venus chercher leurs effets personnels et ce qui restait de leur équipement. Seules quelques bannières accrochées au mur nous rappellent qu’une équipe qui s’appelait les Commandos de Dieppe a fait vibrer l’amphithéâtre pendant neuf ans. Ces bannières sont les seuls témoins de toutes les gouttes de sueur, les coups de patin et les émotions qui ont animé les lieux pendant toutes ces années. Tout ça appartient désormais au passé.

Après plus de 50 ans à Moncton et à Dieppe, la concession des Beavers/Commandos poursuivra son aventure à Edmundston.

Jean-François Damphousse, qui a tenu cette organisation à bout de bras au cours des neuf dernières années, est déçu, mais pas amer.

«C’est triste que ce soit terminé, mais c’est surtout triste qu’on n’ait pas pu se rendre aussi loin que lors des années précédentes dans les séries. On aurait voulu que les joueurs vivent l’expérience d’aller jusqu’au bout», explique-t-il.

«Le côté transition vers Edmundston, tout ça a été fait il y a déjà plusieurs mois. Émotionnellement et moralement, c’est quelque chose qui s’est fait graduellement. Ce n’est pas un choc qui tombe aujourd’hui.»

La présente formation des Commandos n’a jamais pu se faire justice, affirme-t-il.

«Les entraîneurs (Ryan Salvis, Sébastien Dupuis, Frédérick Roy et Alexandre Vigneault) ont fait un travail exceptionnel pendant toute la saison. Je leur lève mon chapeau parce qu’il y a eu beaucoup d’adversité cette année. Les blessures, les suspensions et les départs au cours de l’hiver ne nous ont pas facilité la vie.»

Damphousse est fier du programme qu’il a mis en place sur la glace (trois finales de suite et une coupe Kent), mais encore plus du programme d’études des Commandos.

«Même dans les années plus difficiles, il y a des joueurs qui sont passés dans le programme et cette équipe a fait une différence dans leur vie», mentionne le copropriétaire.

«On leur offrait un bon encadrement et un niveau de jeu compétitif. Ce ne sont pas tous les joueurs qui sortent d’ici qui vont jouer universitaire ou dans le junior majeur, mais la totalité des joueurs profite des avantages d’un programme comme celui-ci», souligne-t-il.

«Un de nos joueurs a gagné le titre de joueur étudiant de l’année dans la ligue dans quatre de ces neuf années. Ça prouve la qualité du programme qu’on avait mis en place. Les résultats sur la glace viennent naturellement quand le programme est solide.»

Plusieurs anciens Commandos ont poursuivi leurs études au niveau universitaire.

«Je suis fier de voir Mathieu Newcomb et Michael Poirier à Ottawa, Robbie Graham avec les Aigles Bleus, Robert Steeves avec Acadia, Mark Simpson qui a gagné le championnat canadien avec UNB, des gars qui ont tout donné pour le programme et qui ont été récompensés avec des bourses d’études. Il y a tellement d’exemples comme ça qui me rendent fier. C’est plus ça la fierté que les championnats que nous avons remportés.»

Sauf qu’il avoue avoir un petit pincement au coeur de voir les joueurs vider leurs casiers pour la dernière fois.

«Quand tu embarques dans un projet comme ça, tu vois toujours le côté positif des choses et tu penses que ça va bien fonctionner. On connaissait le défi qu’on avait devant nous quand nous avons repris la concession des Beavers», indique l’ancien gardien des Devils du New Jersey.

«Le partenariat avec la ville de Dieppe a été excellent. Je n’ai que de bonnes choses à dire avec l’appui des gens de la municipalité. Mais dans une opération comme ça, ça prend un équilibre entre tes revenus à la billetterie, les commandites et les revenus des collectes de fonds», poursuit-il.

«C’est évident que cet aspect nous a toujours fait mal. Pendant les neuf saisons, on a toujours été derniers au niveau des assistances dans la ligue.»

Damphousse restera associé au Blizzard d’Edmundston à titre de consultant afin de guider l’équipe à ses premiers pas dans la Ligue de hockey junior des Maritimes.

«J’ai un grand intérêt à continuer à m’impliquer dans le hockey. À quel niveau, je ne le sais pas. Présentement, j’ai beaucoup de plaisir à m’impliquer comme entraîneur au hockey mineur (son fils joue au niveau atome)», avance-t-il.

«Mais j’ai aussi eu la piqûre pour le junior A. Je ne pensais pas développer cette passion. Il y aura certainement un Jean-François Damphousse impliqué à un niveau ou à un autre. Je suis quelqu’un qui a de la difficulté à rester à la maison à ne rien faire.»

Une très bonne nouvelle pour le monde du hockey du Grand Moncton.

Un départ honorable

Les Commandos peuvent quitter Dieppe la tête haute.

L’équipe de Jean-François Damphousse a conservé une fiche gagnante en saison régulière au cours de ses neuf saisons dans la Ligue de hockey junior des Maritimes.

En 495 rencontres, l’équipe s’est forgé un dossier de 259-206-14-26.

Elle a connu sa meilleure saison en 2014-2015, alors qu’elle avait bouclé le calendrier régulier avec un dossier éloquent de 36-10-0-0.

Il faut mentionner ses trois titres de division consécutifs de 2014 à 2016, ainsi que sa conquête de la Coupe Kent en 2015.

Avant les Commandos, les Gagnon Beavers de Moncton avaient disputé 588 rencontres dans le circuit, de 1997 à 2008.

Durant cette période, la concession avait affiché un rendement de 277-253-29-29.

Au total, la concession aura remporté 11 titres du circuit (1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1988-1989, 1994-1995 et 2014-2015).

Cette formation riche en histoire aura été connue sous le nom des Beavers de Moncton (1959-1961), des Canucks Junior de Riverview (1962-63), des Geldarts de Moncton (1963-64), des Hawks de Moncton (1965-66), des Seals de Moncton (1966-1968), des Beavers de Moncton (1968-1981), des Hawks de Moncton (1981-1989), des Classics de Moncton (1988-1993), des Beavers de Moncton (1993-2008) et des Commandos de Dieppe (2008-2017).