Enfin une bannière pour les Prédateurs de Roland-Pépin

La saison de rêve des Prédateurs de la polyvalente Roland-Pépin de Campbellton s’est soldée par les grands honneurs du championnat provincial de hockey scolaire masculin AA.

L’an dernier, les Prédateurs avaient passé bien près de se tailler une place pour le provincial, mais ils s’étaient fait arrêter en cours de route par leurs rivaux de l’école Aux quatre vents de Dalhousie, équipe qui a d’ailleurs remporté plus tard le championnat.

«Je me rappelle qu’on était dans les gradins afin de les encourager pour la finale et on se disait que ça pourrait être nous. Eh bien, cette année c’est nous. Et non seulement on a gagné, mais on a conservé la bannière provinciale au Restigouche pour une deuxième année consécutive», exprime le capitaine des Prédateurs, Miguel Leveque.

La formation du Restigouche-Centre a terminé sa saison au premier rang de leur division avec une fiche de 14-6-1. C’était également l’équipe la moins punie du circuit, ses joueurs ne totalisant que seulement 230 minutes de cachot.

«La discipline a été assurément un facteur important de nos succès cette année», confie le directeur du programme, Maxime Levesque, la voix encore rauque de s’être époumoné la veille à encourager ses hockeyeurs lors de la partie décisive.

Qualifiés pour le championnat provincial, les Prédateurs ont eu le dessus, dimanche à Grand-Sault, sur les Titans de l’école Tantramar de Sackville dans une finale électrisante du début à la fin.

Les Prédateurs avaient d’abord pris une avance confortable de trois buts sur leurs adversaires et ont entamé la troisième période avec un avantage de 4 à 2. Leurs adversaires ont toutefois rapidement réduit l’écart à un seul but.

«On a joué stressé jusqu’à la toute fin, mais on a tenu bon», exprime l’attaquant des Prédateurs, Jérémi Maltais.

Cette bannière signifie beaucoup non seulement pour l’équipe, mais pour toute l’école puisque c’est la toute première de l’établissement au niveau du hockey masculin.

«Ce qui est remarquable, c’est qu’on parvient à réaliser cet exploit dans un contexte de décroissance scolaire. On a un bassin de joueurs de plus en plus petit et on fait concurrence à des écoles beaucoup plus grosses», exprime M. Levesque.

«Honnêtement, notre formation était vraiment bien équilibrée, avec un bon mélange de nouveauté et d’expérience. On avait aussi un entraîneur solide derrière le banc (Guy Levesque), et ça, ça compte énormément. Un bon entraîneur, c’est l’équivalent d’un bon enseignant à l’école, ça peut faire toute la différence», ajoute-t-il.

Le défi sera maintenant de répéter l’exploit l’an prochain, un défi tout de même de taille alors que la formation championne comptait en ses rangs six élèves de 12e année. Bien que l’équipe perdra de gros morceaux – notamment son capitaine, son meilleur pointeur ainsi que son (unique) gardien vedette –, M. Levesque croit que les Prédateurs seront en bonne position pour répéter l’expérience l’an prochain.

«On perd un bon noyau, c’est certain. Toutefois, la relève est au rendez-vous à l’avant. On devrait être compétitif. Il faudra par contre régler la question du gardien de but, car on n’avait pas de substitut cette année. On repartira donc à zéro de ce côté», relate M. Levesque. n

Une grande famille

Capitaine de l’équipe, Miguel Levesque savoure la victoire au Championnat provincial. Mais comme ses compagnons de 12e année, il quitte aussi le cœur gros.

«Ça fait cliché, mais on est vraiment plus qu’une équipe, on était une famille. Plusieurs d’entre nous vont partir l’an prochain, mais je suis certain que les gars vont bien s’organiser sans nous», exprime-t-il.

«Ramener cette bannière ici, et dans mon cas l’année où je termine ma carrière de hockeyeur scolaire, c’est le meilleur sentiment au monde. Ça fait trois ans que je suis dans l’équipe, et je peux garantir qu’on en a bûché un coup pour arriver jusqu’à ce tournoi, jusqu’à cette bannière», souligne pour sa part Jérémi Maltais.

Parmi les exploits à souligner au sein de la PRP lors de la dernière saison, notons les performances du gardien Vincent Paquet qui a pris part à toutes les parties, terminant d’ailleurs avec la deuxième meilleure moyenne du circuit.

Transfuge de Miramichi en début d’année (où il évoluait au niveau midget avec les Rivermen), l’attaquant Francis Godin a terminé en tête de liste des pointeurs avec 35 buts et 18 passes en 21 rencontres. Il va maintenant tenter de se qualifier auprès d’une formation junior A, alors que certains de ses confrères vont tester le junior B.