Le Titan en séries – Les Remparts vont s’arracher le coeur à Québec

L’attaquant du Titan d’Acadie-Bathurst, Daniil Miromanov, circule dans l’enclave des Remparts de Québec protégée par Alexandre Drapeau (25), Andrew Picco (42) et le gardien Evgeny Kiselev. - Collaboration spéciale: Emmanuelle Parent

Un vieux cliché, maintes fois rabâché dans le merveilleux monde du sport, souligne qu’il n’y a rien de plus dangereux qu’un animal blessé. Grosso modo, ça veut dire que ledit animal n’a plus rien à perdre et qu’il ira jusqu’à s’arracher le coeur si ça peut l’aider à prolonger sa vie. Ça ressemble drôlement à la situation des Remparts de Québec.

Tirant de l’arrière 2-0 dans leur série contre le Titan d’Acadie-Bathurst, les hommes de l’entraîneur Philippe Boucher vont vraisemblablement jouer avec l’énergie du désespoir, mardi soir, devant leurs partisans au Centre Vidéotron.

Surtout qu’avec l’état de santé de plusieurs de leurs bons éléments offensifs, les Remparts n’ont pas intérêt à laisser leurs rivaux prendre l’avance 3-0.

Matthew Boucher, Yanick Turcotte, Mathieu Ayotte et Dmitry Buynitskiy sont parmi les joueurs de la Vieille capitale qui doivent composer avec un corps meurtri. Même que certains d’entre eux sont exclus des entraînements ou doivent à tout le moins s’entraîner avec un chandail vert interdisant tout contact physique.

Malgré tout, Philippe Boucher garde espoir.

«Il n’est pas question d’utiliser cela comme excuse, dit-il. Tout ce je souhaite pour demain (mardi) est que les gars soient en mesure de jouer.»

«Nous avons eu un bon entraînement ce matin (lundi). J’aimerais que les joueurs apportent le même genre d’énergie pour le troisième match. Parce que si le pointage de samedi n’indique pas vraiment l’allure du match, j’aimerais quand même voir un peu plus d’intensité de la part des gars», indique Boucher, qui a célébré vendredi son 44e anniversaire de naissance.

Son vis-à-vis Mario Pouliot s’attend justement à une opposition supérieure de la part des Remparts pour ce troisième duel.

«Même s’ils ont joué du bon hockey jusqu’ici, je suis convaincu qu’ils vont vouloir apporter plus d’énergie et d’intensité devant leurs partisans. Les Remparts ont surtout bien protégé leur gardien», raconte Pouliot.

«Je retiens aussi le courage de plusieurs de leurs bons joueurs qui sont loin d’être à 100%», poursuit l’entraîneur du Titan.

En ce qui concerne ses joueurs, Pouliot a vanté le désir de gagner de tous et chacun lors des deux premiers matchs.

«À part la deuxième période de samedi, où ils ont fait dans la dentelle, j’ai beaucoup aimé l’intensité et la vitesse des joueurs. Sur le plan offensif, tout le monde a contribué. J’ai aussi aimé la façon dont les gars ont foncé sur les rondelles libres. Il faut continuer de jouer de cette façon», affirme-t-il.

En fait, la seule chose qui a un tantinet chatouillé le pilote du Titan est la multitude de lancers dirigés vers le filet adverse qui n’ont finalement pas atteint la cible.

«Vendredi, nous avons dominé 43-17 au chapitre des tirs au but, mais nous aurions pu facilement dépasser les 60 lancers. Nous manquons beaucoup trop de lancers à mon goût», révèle-t-il.

Par ailleurs, comme il est hors de question de changer une formule gagnante, Mario Pouliot enverra le même alignement sur la glace, mardi soir.

Du côté des Remparts, Philippe Boucher prévoit effectuer un changement alors qu’il compte habiller sept défenseurs.