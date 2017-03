Luc Cyr et Chloé Hébert aspirent aux Jeux mondiaux de CrossFit 2017

Luc Cyr et Chloé Hébert sont parmi les meilleurs au monde et espèrent prendre part aux Jeux mondiaux CrossFit 2017 à Madison, au Wisconsin. - Gracieuseté

S’il réussit à améliorer son classement lors de la dernière étape de qualification pour se hisser dans le top 20 dans sa catégorie, Luc Cyr, de Baker-Brook, pourrait se retrouver aux Jeux mondiaux CrossFit 2017 chez les maîtres qui se dérouleront en août au Wisconsin (États-Unis).

Le propriétaire de CrossFit F & L Edmundston est actuellement classé au deuxième rang au Canada dans la catégorie Maîtres (55-59 ans). Il vient de compléter une série de cinq entraînements en cinq semaines comptant pour le classement général.

«J’ai été premier au Canada durant les quatre premiers entraînements mais j’ai chuté au deuxième rang après le cinquième. Il comprenait beaucoup de mouvements avec lesquels j’étais moins habitué. Du même coup, je suis passé de la 24e à la 54e position au classement mondial», a-t-il indiqué. Près de 3600 participants sont inscrits dans sa catégorie.

Ces épreuves sont effectuées de façon individuelle dans les gymnases où les athlètes s’entraînent. Les temps sont comptabilisés pour le classement mondial.

Du 20 au 24 avril, les 200 premiers au classement mondial de sa catégorie, dont il fait partie, participeront à une dernière étape avant la sélection des 20 athlètes qui obtiendront leur laissez-passer pour les Jeux mondiaux 2017.

«Une fois que nous aurons reçu le format des quatre épreuves, qui mettront en valeur au maximum la complexité des mouvements, nous aurons quatre jours pour compléter la série. Cela doit être filmé et sous la supervision d’un juge habilité pour ce genre de compétitions», a précisé Luc Cyr.

En plus d’être mentor pour ceux qui fréquentent son gymnase, l’homme âgé de 55 ans consacre environ six heures par semaine (six sessions de 60 minutes) à son entraînement.

«J’ai eu la piqûre dès mes premiers entraînements. On ne finit jamais d’apprendre dans cette discipline. Il y a toujours de nouveaux mouvement qui nous sont proposés, des choses à améliorer. Et une fois qu’on les possède, il faut travailler dur pour accroître son endurance et être encore meilleur», a souligné l’homme qui s’adonne au CrossFit depuis plus de deux ans.

Il ne cache pas que le fait de s’adonner à cette discipline lui a redonné des airs de jeunesse.

«Cela est évidemment bénéfique pour ma santé et ma condition physique. J’ai toujours été en forme. Mais là, je dirais que je me sens comme à 35 ans. Il n’y a que mon visage dans le miroir qui me rappelle la réalité», a-t-il lancé.

Une autre athlète du gymnase, Chloé Hébert, est dans le top 5 au Canada dans la catégorie Qualifications Adolescents (Teen Qualifying) et se situe au 60e rang à l’échelle mondiale. Elle sera aussi à la recherche d’une participation aux champions mondiaux lors de la dernière étape de sélection entre le 20 et le 24 avril.