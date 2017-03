Le Titan assomme les Remparts en troisième période

Le capitaine du Titan d’Acadie-Bathurst, Jeffrey Viel, a terminé la soirée avec deux buts et une passe. - Archives

Vladimir Kuznetsov ne dérougit pas. Le Russe a enfilé ses 4e et 5e filets des présentes séries pour mener le Titan d’Acadie-Bathurst à un gain de 7 à 3 sur les Remparts de Québec, mardi soir.

Un revers crève-coeur pour les Remparts qui avaient pourtant réussi à prendre l’avance 3 à 2 en début de dernière période. C’était sans compter sur le réveil offensif des hommes de Mario Pouliot qui ont marqué cinq buts sans riposte.

Les Remparts feront donc face à l’élimination dès mercredi soir, toujours au Centre Vidéotron.

Jordan Maher (1er et 2e), Jeffrey Viel (2e et 3e), Christophe Boivin (2e), également auteur de deux passes, et Dawson Theede (2e) ont eux aussi enfilé l’aiguille. Antoine Morand a été crédité de trois mentions d’aide.

Matthew Boucher (1er), Derek Gentile (2e) et Andrew Coxhead (1er) ont assuré la riposte des Remparts. Philipp Kurashev a obtenu deux passes.

Anthony Dumont-Bouchard a repoussé 19 des 22 tirs dirigés vers lui.

Evgeny Kiselev et Dereck Baribeau ont divisé le boulot devant la cage des Remparts.

Mentionnons par ailleurs la victoire de 2 à 0 des Huskies de Rouyn-Noranda sur les Mooseheads de Halifax.

Blanchi sur la feuille de pointage, l’Acadien Philippe Myers a néanmoins terminé la rencontre avec un différentiel de +1 et quatre minutes de pénalités. Les Huskies mènent maintenant la série 2-1.