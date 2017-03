Titan: la progression de Kuznetsov enchante Mario Pouliot

Depuis le 11 octobre, Evgeny Kuznetsov montre non seulement une récolte de 32 buts et 66 points en 51 duels, mais surtout un différentiel de +45. - Archives

Il y a cinq semaines, Mario Pouliot a dit de Vladimir Kuznetsov qu’il était le joueur le plus sous-estimé dans la LHJMQ. L’entraîneur-chef du Titan en a ajouté lundi en révélant au confrère Mario Morissette, du Journal de Québec, que le numéro 97 était le secret le mieux gardé de la ville de Bathurst. Rien de moins.

Mario Pouliot profite d’ailleurs de chaque tribune pour signifier son incompréhension que le nom de Kuznetsov ne figure toujours pas dans les relevés de la Centrale de recrutement de la LNH en vue du prochain encan amateur.

Pouliot s’explique fort mal qu’un bonhomme de 6 pieds 2 pouces et 208 livres doté d’un tel flair offensif se trouve encore sous le radar.

«Depuis novembre, il joue avec énormément de confiance, soutient Pouliot. Lui et ses compagnons de trio (Christophe Boivin et Antoine Morand) font bien ça. Kuz est certainement notre joueur le plus amélioré. Sa progression est incroyable si tu compares à l’an dernier.»

Il faut dire que les chiffres amassés par le colosse d’Ekaterinbourg depuis le 11 octobre sont pour le moins impressionnantes.

En comptant les deux premiers matchs de la série contre les Remparts de Québec, Kuznetsov montre non seulement une récolte de 32 buts et 66 points en 51 duels, mais surtout un ahurissant différentiel de +45.

Nous parlons ici du même gars qui ne montrait qu’un seul but et six points au compteur après les 19 premiers matchs de la saison avec un plus que décevant différentiel de -9.

D’ailleurs, ce +45 à ses 51 dernières parties est probablement la statistique qui étonne le plus le principal intéressé. «Je sais que c’est étonnant», lance-t-il en souriant.

Malgré ses succès et même s’il apprécie grandement les éloges de Mario Pouliot, l’ailier gauche âgé de 19 ans demeure un homme de peu de mots.

«C’est très plaisant d’entendre de telles choses de la part de l’entraîneur», se contentera-t-il de dire.

Il s’est toutefois montré un peu plus bavard quant au sujet de l’actuelle série face aux Remparts.

Ainsi, Kuznetsov s’attendait à une plus grande opposition des hockeyeurs de la Vieille Capitale mardi soir.

«C’est clair qu’ils vont jouer avec plus de conviction qu’ils ne l’ont fait à Bathurst, dit-il. Mais le plus important pour nous de de continuer de jouer comme nous l’avons fait dans les deux premières rencontres et de rester disciplinés. Je crois que nous pourrions aussi mettre davantage de lancers au filet.»