Le visage du hockey midget AAA au N.-B. s’apprête à changer

Le visage de la Ligue de hockey midget AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard devrait subir une véritable chirurgie plastique dans un avenir rapproché. Quand la métamorphose sera complétée, on pourrait bien retrouver deux équipes dans la région de Moncton et une autre à Bathurst.

Hockey Nouveau-Brunswick a déjà annoncé que les équipes midget seraient dorénavant considérées comme des concessions.

Chaque municipalité qui veut avoir une concession devra faire une demande officielle.

Les quatre équipes existantes (Moncton, Miramichi, Saint-Jean et Fredericton) dans la province ont déjà annoncé qu’elles ont l’intention de poursuivre leur aventure.

Mais l’Acadie Nouvelle a appris que deux groupes de Bathurst seraient intéressés à obtenir l’équipe qui a présentement pignon sur rue à Miramichi.

De plus, un groupe de Dieppe aurait l’intention de lancer une deuxième équipe dans le Grand Moncton, comme c’est présentement le cas au niveau bantam AAA.

Un second groupe s’est également manifesté à Fredericton.

Les groupes intéressés ont jusqu’au 14 avril pour déposer une demande officielle.

Et que se passera-t-il quand deux groupes d’une même région présenteront une demande?

«Il y aura un comité de Hockey Nouveau-Brunswick qui va faire le choix. Il devrait y avoir une personne de chaque région (Est, Ouest, Nord et Sud) et quelqu’un de Hockey NB au sein de ce comité», explique Louis Gaudet, président de EDZA Est, une branche de la Commission du hockey élite du Nouveau-Brunswick.

«Une soumission, ça ne sera pas seulement une page pour dire qu’on veut une équipe, mais un dossier complet avec les heures de glace libres, un plan d’affaires, des commanditaires, etc. Ils doivent aussi démontrer qu’ils ont assez de joueurs pour avoir une équipe compétitive», indique Louis Gaudet.

Dans cette optique, le président croit que la création d’une troisième équipe bantam AAA dans la région de Moncton serait souhaitable.

Présentement, les joueurs sont répartis entre les Flyers de Dieppe et les Hawks de Moncton.

Louis Gaudet verrait d’un bon oeil une formation installée dans le comté de Kent, que ce soit à Cocagne ou à Bouctouche.

«Si tu as deux équipes dans le midget AAA, tu as besoin d’une autre équipe bantam AAA pour fournir des joueurs aux deux équipes», souligne-t-il.

Les grands perdants dans ce scénario, ce seraient les équipes qui évoluent dans le circuit des écoles secondaires, croit Louis Gaudet.

«C’est certain que ça affecterait les écoles secondaires. La nouvelle équipe va piger les deux ou trois meilleurs joueurs des Patriotes (Louis-J.-Robichaud), des Matadors (Mathieu-Martin), des Cavaliers (Clément-Cormier), des Trojans (Harrison Trimble) ou des Royals (Riverview). C’est sûr que ça va faire une différence et terme de calibre de jeu.»

La présence d’une deuxième équipe midget AAA dans le Grand Moncton permettrait à un plus grand nombre de jeunes patineurs d’avoir accès à un calibre de jeu plus élevé, croit le président.

Une centaine de jeunes tentent leur chance dans le midget AAA avec les Flyers chaque année, mais très peu sont élus.

Et comme la population du sud-est de la province ne cesse d’augmenter, la structure sportive devra refléter cette réalité, avance Louis Gaudet.

Il pense aussi qu’une équipe midget AAA à Bathurst aurait beaucoup de sens.

«Cette saison, je pense qu’il n’y a qu’un seul joueur de Miramichi avec les Rivermen (le gardien Daniel Moody). Tous les autres viennent de la Péninsule acadienne, du Restigouche, du Madawaska ou de la région Chaleur. Bathurst a aussi toutes les infrastructures au niveau scolaire pour les jeunes anglophones et francophones», précise-t-il.

Sauf que les villes qui ont déjà des concessions vont avoir une longueur d’avance sur les autres quand le comité devra faire un choix final.

Un dossier à suivre.

Les Flyers de Moncton veulent aller au tournoi de la Coupe Telus

Dès le premier jour du camp d’entraînement, les Flyers de Moncton rêvaient au tournoi de la Coupe Telus. Après avoir vu les Vitos de Saint-Jean remporter la médaille d’argent lors du championnat canadien de hockey midget AAA au printemps dernier devant leurs partisans, les joueurs de John DeCourcey croient fermement que c’est à leur tour de célébrer.

Mais après une série sans histoire face aux Rivermen de Miramichi, les Flyers ont trébuché devant les champions en titre au cours des deux premières rencontres de la série finale.

«On n’était pas prêt mentalement pour les deux premières parties. Je pense que la série contre Miramichi ne nous a pas aidés du tout. Ils n’ont pas une grosse équipe et on n’a pas eu à travailler dur pour gagner», raconte le capitaine Samuel Bastille.

«Mais après les deux premières parties, on s’est parlé et on s’est dit qu’il fallait jouer notre style de match pour gagner», ajoute le numéro 11.

Les résultats ont été spectaculaires, avec des victoires de 6 à 2, 3 à 0, 7 à 3 et de 4 à 1.

«Ça montre que même quand on est à terre, on est capable de se relever et on peut remonter. Même si on tire de l’arrière dans un match, on sait qu’on peut quand même aller chercher la victoire», mentionne le patineur originaire de Dieppe.

Ce titre provincial est important aux yeux des joueurs des Flyers, mais ce n’est pas la fin du voyage.

«Un de nos buts était de nous rendre au championnat de l’Atlantique, mais notre but final, c’est de participer au tournoi de la Coupe Telus», indique Bastille.

S’il reconnaît que le niveau de jeu grimpera d’un cran en fin de semaine lors du tournoi qui sera présenté à Miramichi, le capitaine se dit convaincu de voir son équipe triompher dimanche.

«Si on joue comme on l’a fait lors des quatre dernières parties contre Saint-Jean, on devrait être bons. On ne doit juste pas trop se préoccuper des autres équipes et se concentrer sur notre jeu à nous. Il faudra utiliser notre vitesse et notre robustesse. Les unités spéciales devront aussi être bonnes.»

Moncton amorcera la compétition jeudi après-midi en affrontant les Maple Leafs de St. John’s.

«On les a vu jouer au Monctonian à Moncton et au Ice Jam à Halifax, mais on ne les a jamais affrontés. De ce qu’on a vu, c’est une équipe qui travaille fort et qui est assez robuste. Pour le reste, on verra jeudi», souligne Samuel Bastille.

Les autres équipes qui participent à la compétition sont les champions de la Nouvelle-Écosse (les Islanders du Cap-Breton Ouest) et de l’Île-du-Prince-Édouard (le Wild de Kensington), en plus de l’équipe hôtesse (les Rivermen de Miramichi).

«On va affronter plusieurs bonnes équipes, poursuit l’athlète âgé de 18 ans. Il n’y a rien de gagné d’avance. Ça va être une bataille pendant tout le week-end, mais on a hâte que ça commence.»

L’enjeu est de taille: une participation au championnat canadien à Prince George, en Colombie-Britannique.

Et Samuel Bastille a bien l’intention d’y être.

«On est passé proches à ma première année, et cette fois, je veux finir ce que j’ai commencé il y a deux ans.»