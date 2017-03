Midget AAA féminin: les Panthères du Nord-Est ont recommencé à zéro

Les Panthères midget AAA du Nord-Est. Première rangée: Mélodie Arsenault, Rachelle Haché, Sara Gibbs, Marie-Êve Laplante, Lise Doucet, Janica Dugas et Hannah Somers. Deuxième rangée: Wade Trevors (entraîneur-chef) , Émy Maude Chiasson, Clody Lisanne Chiasson, Ally Sealy, Myriam Lurette, Kassia Schenkels, Martine Haché, Brydie Trevors, Alexia Bernard et Jason Lyons (entraîneur adjoint). Absents dans la photo: Emma McLean et Yoland Chiasson (entraîneur adjoint). - Gracieuseté

Les victoires n’ont peut-être pas été autant au rendez-vous qu’elles l’auraient souhaitées, mais Alexia Bernard et Mélodie Arsenault, ainsi que leurs coéquipières des Panthères du Nord-Est, ne changeraient pour rien au monde l’expérience du hockey midget AAA féminin acquise cette saison.

Après deux années d’absence, le programme regroupant des filles âgées de 16, 17 et 18 ans était de retour cette saison dans les régions du Restigouche, de Chaleur, de la Péninsule acadienne et de Miramichi.

Il a donc fallu recommencer à zéro. C’est-à-dire trouver des joueuses intéressées. Dénicher un endroit propice pour les entraînements dans un si grand territoire. Même confectionner de nouveaux chandails.

Il faut donc voir plus loin que la fiche de trois victoires, 14 défaites et un verdict nul de l’équipe dirigée par Wade Trevors, même si cette campagne de défrichage s’est terminée sur une bonne note avec un revers en finale du championnat provincial contre les puissantes Rockets de Moncton. Des Rockets qui mettaient la main sur un sixième titre consécutif, faut-il spécifier.

Mélodie Arsenault, de Rogersville, a gardé les buts des Panthères et l’athlète âgée de 16 ans a adoré son expérience.

«C’était vraiment compétitif et j’ai adoré ça. Le jeu, les passes et les tirs sont plus rapides. Nous avons connu une bonne saison même si nous avons perdu souvent. Nous avons eu droit à de bons entraînements et à beaucoup de temps de glace. Nous avons appris le travail d’équipe et on a pu s’améliorer», affirme celle qui rêve un jour de garder le filet des Aigles Bleues de l’Université de Moncton.

De son côté, Alexia Bernard, de Dalhousie, a senti qu’elle et ses coéquipières pouvaient tirer davantage leur épingle du jeu au fur et à mesure que la saison avançait.

«J’ai déjà hâte que ça recommence, lance la sympathique attaquante qui rêve de représenter le Canada aux Jeux olympiques. Surtout avec l’arrivée de quelques joueuses des Panthères bantam AAA, nous allons être plus fortes. Quant au calibre, il a fallu nous adapter dès les premiers matchs, mais plus ça allait, plus nous savions que nous pouvions jouer à ce niveau.»

«On avait tout à refaire, a commenté Yoland Chiasson, qui agissait à titre d’adjoint. Nous savions que cette année allait être plus difficile. De nos 16 filles, 13 en étaient à leur première année d’éligibilité au niveau midget AAA. Avec une équipe aussi jeune, on s’attendait à ce que ça ne soit pas facile au niveau des résultats, mais nous avons pu créer une bonne chimie. On voit l’avenir d’un bon oeil.»

Et cet avenir, c’est essentiellement l’arrivée, pour les deux prochaines saisons, des joueuses des Panthères bantam AAA qui ont tout balayé sur leur passage cet hiver, avec un total de 29 victoires et aucun revers, un championnat provincial et une participation aux championnats de l’Atlantique, dans moins de deux semaines.

«Nous avons déjà un très beau potentiel en mains avec nos filles qui ont joué cette saison. Cette année d’expérience, en plus des joueuses qui vont grimper du bantam, devrait permettre aux Panthères de présenter une équipe déjà beaucoup plus équilibrée à l’automne. Notre objectif est de remporter le titre provincial en 2017-2018», soutient Chiasson, qui ajoute que le travail va débuter en avril avec un camp d’identification dont l’endroit reste à déterminer.