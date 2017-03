Senior Nord-Est: le Au P’tit Mousse se dit prêt à fermer les livres

René-Guy Haché (11) et Jeff Wilson (18), du Au P'tit Mousse de Lamèque, se sont retrouvés devant le filet des Stallions de Montague protégé par Justin MacDonald (24) et le gardien Wayne Savage (1). - Collaboration spéciale: Louis Légère

À écouter Nada Savoie, il serait plus plausible d’imaginer un spectacle de Cayouche accompagné d’un orchestre symphonique, en vue du Congrès mondial acadien de 2019, que de croire au retour du Au P’tit Mousse de Lamèque dans la Ligue de hockey senior Nord-Est la saison prochaine.

À n’en point douter, les dernières semaines ont laissé des traces qui ne sont pas à la veille de s’effacer dans le camp des champions en titre de la LHSNE.

Éliminé après avoir refusé de se présenter à Montague pour le sixième duel de leur série demi-finale face aux Stallions, le Au P’tit Mousse envisage de mettre un terme à son aventure dans le hockey senior à la suite du tournoi de la Coupe Allan, qui sera présenté au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche du 10 au 15 avril.

«Ce qui vient de se passer (dans la dernière série) enfonce le dernier clou dans la planche», image la directrice générale du Au P’tit Mousse.

«C’est la fin de notre histoire. Nous allons disputer la Coupe Allan et notre parcours va s’arrêter là», révèle Nada Savoie.

Un parcours de six saisons qui, il faut bien l’admettre, se termine dans une confusion pour le moins abracadabrante.

Ç’a débuté peu de temps après que les Vikings du Restigouche-Nord eurent décidé d’abdiquer après seulement deux matchs contre le Au P’tit Mousse, dans ce qui était alors considéré la demi-finale «officielle».

Le hic, c’est que cette série impliquant les deux pires clubs de la saison régulière assurait à l’équipe gagnante une place en finale. Une aberration, il va de soi, qui chatouillait certaines équipe. Cela dit, le Au P’tit Mousse ne voit pas pourquoi il devait à tout prix en subir les conséquences.

«Ils ont convoqué une conférence téléphonique pour changer le règlement. Nous ne voulions pas la jouer cette série contre Montague, mais ils ne nous ont pas donné le choix. Ils ont brandi la menace de nous empêcher de prendre part à la Coupe Allan si nous refusions», rapporte Nada Savoie.

C’est donc avec une grosse crotte sur le coeur, pour ne pas dire le feu au derrière, que l’organisation se plie à la décision du circuit. Puis, lorsqu’elle apprend que les Stallions utilisent des joueurs illégaux, elle le fait aussitôt savoir au président de la ligue Roger Brun.

«Le président nous a même avoué qu’il savait que les Stallions avaient des joueurs illégaux, que les JC’s de Bouctouche lui en avaient déjà fait la mention, mais il tenait à ce que nous le prouvions», affirme Nada Savoie.

Les deux premiers matchs, présentés de l’autre côté du pont de la Confédération, les 11 et 12 mars, sont remportés aisément par les Stallions par les marques de 11 à 4 et 9 à 2. Pendant le week-end, le Au P’tit Mousse loge un protêt concernant Matt Stead, protêt qu’il perd. L’équipe péninsulaire n’en continue pas moins de croire que les Stallions utilisent des joueurs illégaux et poursuit ses recherches.

Le vendredi 17 mars, les Stallions ont la drôle d’idée de ne pas se présenter à Lamèque pour le troisième duel. Le gain est alloué au Au P’tit Mousse et une amende de 1000$ est imposée aux Stallions, contravention qui sera bonifiée à 3000$ par la suite.

Les Insulaires se pointent malgré tout le bout du nez le soir suivant et s’inclinent 2 à 1. Si cette victoire aura l’effet d’un baume en raison de l’égalité qui est créée dans la série, le Au P’tit Mousse désenchantera très rapidement.

Le lundi 20 mars, l’équipe découvre que le Terre-Neuvien Alex Peddle est illégal et le fait savoir au président Brun.

«Ce gars-là n’est pas passé par le repêchage, ne vit pas sur l’Île-du-Prince-Édouard et n’est pas originaire de cette province, mentionne Savoie. Il n’avait donc pas d’affaire là. Mais Roger Brun nous a annoncé qu’il fallait que nous fassions notre protêt sur la glace.»

Une autre mornifle qui venue s’ajouter aux autres injustices que le Au P’tit Mousse estime avoir subi dans les derniers mois.

«Nous nous sommes alors demandé pourquoi ça devait absolument être nous qui devait prouver qu’un gars est illégal de l’autre côté? Pourquoi ça ne revient pas à la ligue, ou encore Hockey Nouveau-Brunswick, à s’occuper de ça?», questionne Nada Savoie.

Le vendredi 24 mars, les Stallions sont de retour à Lamèque et l’emportent 8 à 4 pour prendre les devants 3-2 dans la série.

Enfin, le lendemain, le Au P’tit Mousse, complètement découragé, prend la décision de ne pas se rendre dans la province voisine en sachant fort bien qu’il perdait du même coup la série.

«Ce voyage nous aurait coûté 8000$ et nous avons préféré refuser de jouer contre ce club illégal qui provient d’une autre province», ajoute la DG du Au P’tit Mousse.

La finale de la LHSNE a pris son envol mercredi soir à Charlottetown entre les Stallions et les Hawks d’Elsipogtog.

«C’est Roger Brun qui est responsable de cette triste fin» – Nada Savoie

Le Au P’tit Mousse de Lamèque est d’autant plus amer des récents événements que les Stallions de Montague ne devaient même pas faire partie de la Ligue de hockey senior Nord-Est en 2016-2017.

Selon Nada Savoie, la présence des Stallions dans le circuit était conditionnel à l’entrée en scène de Causapscal.

«L’idée était d’avoir au moins trois équipes dans le Nord afin de couper dans les voyages. C’est d’ailleurs pourquoi nous ne voulions pas de Montague, à cause de la distance. Quand Causapscal nous a fait savoir qu’il ne pouvait se joindre à la ligue, ça devait du même coup éliminer Montague du portrait. C’est quelque chose qui avait été votée à l’unanimité», raconte Nada Savoie.

«Roger Brun nous est alors arrivé avec l’idée que le Nord aurait sa demi-finale et l’Est la leur, peu importe la position au classement des équipes du Nord. Tout le monde était d’accord avec ça», souligne-t-elle.

Tout changera lorsque les Vikings du Restigouche-Nord ont décidé d’abandonner la série demi-finale «officielle» après deux revers consécutifs à la mi-février.

Quelques jours plus tard, Roger Brun convoque d’urgence une réunion téléphonique pour proposer un changement. Le président soutient que le manuel d’opération de la constitution permet un tel changement dans une situation jugée exceptionnelle.

Le Au P’tit Mousse, lui, estime que la ligue aurait dû plutôt obliger les Vikings à compléter la série et respecter les engagements initiaux.

«La ligue a préféré prendre les Vikings en pitié sans même les menacer de les chasser de la ligue s’ils ne complétaient pas leur saison. À la place, la ligue a préféré nous faire savoir que nous serions écarté de la Coupe Allan si nous n’acceptions pas d’affronter les Stallions», indique Nada Savoie.

«C’est plate que notre aventure dans la LHSNE se termine en queue de poisson, parce que nous avons quand même eu de beaux moments dans cette ligue. Nous n’oublierons jamais nos deux championnats (2014, 2016), particulièrement le dernier. C’est Roger Brun qui est responsable de cette triste fin. C’est à cause de lui si nous nous sommes retrouvés dans cette merde», soutient la directrice générale du Au P’tit Mousse.