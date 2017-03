Le Titan passe le coup de balai aux Remparts

Rodrigo Abols a inscrit le but vainqueur pour le Titan d’Acadie-Bathurst, mercredi. - Archives

La logique aura été respectée. Bien que les Remparts de Québec n’ont jamais cessé de s’améliorer au fur et à mesure que la série avançait, le Titan d’Acadie n’aura néanmoins eu besoin que de quatre petits matchs pour les envoyer en vacances.

Mercredi soir, c’est au Letton Rodrigo Abols qu’est revenu l’honneur d’inscrire le but vainqueur dans un gain de 4 à 1.

Abols, auteur d’un troisième but au début de la deuxième période, méritait d’autant plus ce coup du destin qu’il a remporté 12 de ses 16 mises au jeu ainsi que trois tirs dangereux.

Antoine Morand (1er), à la 13e minute du premier tiers, ainsi que Jordan Maher (2e) et Christophe Boivin (3e), tous deux dans un filet désert, ont été les autres buteurs du Titan. Vladimir Kuznetsov a obtenu une passe.

Les hommes de Mario Pouliot, qui profiteront maintenant d’une pause d’une semaine afin de laisser les autres séries de première ronde se terminer, ont non seulement dominé leurs opposant 21 à 8 au chapitre des buts marqués, mais ils ont aussi doublé le nombre de tirs des Remparts lors de ces quatre duels, 169 contre 81. À eux seuls, les membres du premier trio en ont réussi 48 (Kuznetsov 22, Boivin 13 et Morand 13). Pas étonnant qu’ils ont terminé la première ronde avec un total de 20 points.

Philipp Kurashev (1er) s’est chargé de la riposte des Remparts pendant une supériorité numérique, à mi-chemin au premier vingt. À noter que le but de Kurashev a été enregistré à la toute fin d’une troisième pénalité mineure consécutive par le Titan.

Anthony Dumont-Bouchard a fait face à 20 lancers pour empocher la victoire. À l’autre bout, Dereck Baribeau a dû composer avec 41 tirs.

Une autre statistique à retenir pendant cette série est la domination du Titan dans la colonnes des mises au jeu. Dawson Theede (76,5%), Abols (67,5%), Samuel L’Italien (57,7%) et Morand (55,2%) ont tous été excellents dans cet aspect du jeu.

À noter également le rendement de la recrue Noah Dobson, qui a dominé tous les défenseurs du Titan avec quatre points (0-4=4), 10 tirs au but et un différentiel de +8.

Pour le Titan, il s’agit d’une première série remportée depuis la saison 2007-2008. L’entraîneur-chef de l’époque, Ron Choules, avait réussi à mener les Mathieu Perreault, Tomas Svoboda, Tomy Joly, Drew Paris et compagnie en deuxième ronde. Le Titan avait d’abord sorti les Fog Devils de St. John’s en six duels, puis s’était fait montrer à leur tour la porte de sortie en six parties devant les Sea Dogs de Saint-Jean.