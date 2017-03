Finale Acadie-Chaleur: les Rameurs croient que tout est possible

Les Acadiens du Grand Caraquet ont remporté cinq des six duels de la saison face aux Rameurs de la baie des Chaleurs. - Archives

Motivés par tout le brouhaha provoqué à la suite d’une sombre histoire d’allégations de pot de vin offert par la direction des Alpines de Tracadie, de même que par une pluie de suspensions qui a drôlement aminci l’alignement de l’équipe, les Rameurs de la baie des Chaleurs sont devenus une véritable anomalie dans les présentes séries de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur. Cela dit, un peu tout le monde se demande s’ils auront assez d’essence dans le réservoir pour renverser les Acadiens du Grand Caraquet en finale.

Le jeune Simon Comeau, auteur de 11 buts et 17 points dans les six matchs de la demi-finale contre Tracadie, croit que tout est possible.

Selon lui, les Rameurs étaient loin d’être les favoris face aux Alpines et ils ont malgré tout trouvé le moyen de l’emporter.

«Nous avons prouvé que c’était possible contre les Alpines, dit-il. Nous sommes allés chercher beaucoup de confiance en demi-finale. Nous avons même réussi à les éliminer avec un alignement qui était loin d’être complet. Dans certaines parties, nous n’avions qu’une dizaine de joueurs.»

Les Rameurs ne sont d’ailleurs toujours pas au bout de leur peine. Pour le premier duel de la finale, ce vendredi au Colisée Léopold-Foulem de Caraquet, l’entraîneur-chef Dave Aubé devra se débrouiller sans Nick Kyle (blessé), Kyle Rose (suspendu), Sébastien Arseneau (suspendu), Patrick Guitard (suspendu) et Matthew Jean (suspendu). Sans oublier que l’entraîneur adjoint Denis Jean a toujours quatre matchs de suspension à purger.

«Toutes ces suspensions, au lieu de nous décourager, ont eu l’effet de nous motiver tellement nous trouvions injustes d’être les seuls à payer le prix, souligne Comeau. Heureusement, la présence du vétéran Gary Frenette (il est de retour de son travail dans l’Ouest) nous a grandement aidé. Gary apporte beaucoup de leadership dans le vestiaire.»

Pendant la saison régulière, les Acadiens ont remporté cinq de leurs six duels devant les Rameurs. Cependant, au chapitre des buts marqués, les représentants de la Péninsule acadienne ont seulement eu l’avantage par trois buts (35 contre 32).

«Les deux clubs ne s’aiment pas, mais je m’attends à ce que ce soit du beau hockey en finale, mentionne Simon Comeau. Il faudra cependant avoir à l’oeil Kevin Landry. Il est selon moi le meilleur défenseur de la ligue et il faudra lui mettre de la pression afin de l’empêcher de préparer des jeux ou encore d’utiliser son gros lancer.»

Son coéquipier Charles Couturier croit lui aussi que les Rameurs ont encore bien de l’énergie en banque.

«Nous sommes pas mal excités d’être en finale contre Caraquet. Nous en sommes très fiers et nous avons l’intention de continuer de travailler fort. Dans les séries, tout peut arriver», souligne-t-il.

Couturier révèle que les Rameurs ont su compenser leur manque de joueurs par la force de caractère de tous et chacun.

«Nous avons utilisé tout ça à notre avantage, dit-il. Nous avons un groupe de joueurs en bonne forme et nous donnons tout ce que nous avons en restant concentrés sur notre travail.»

Selon Couturier, les Rameurs ont la vitesse et le talent pour rivaliser avec les Acadiens.

«Notre offensive ne se limite pas seulement à Rémi Doucet, lance-t-il. Contre les Alpines, Simon Comeau a été exceptionnel pour nous. Plusieurs gars peuvent contribuer à l’offensive.»

Le deuxième match de la finale aura lieu samedi au Centre K.-C.-Irving de Bathurst. Les deux formations profiteront ensuite d’un repos de six jours avant de reprendre l’action le vendredi 7 avril à Caraquet.

«Nous prenons cette finale très au sérieux» – Sébastien Lanteigne, des Acadiens du Grand Caraquet

Les Acadiens du Grand Caraquet sont sérieux dans leur volonté de gagner la finale et ils entendent démontrer que leur championnat de saison régulière n’était pas un coup de chance.

Il n’empêche que les Acadiens s’attendaient davantage à voir les Alpines de Tracadie que les Rameurs de la baie des Chaleurs dans la série ultime.

À ce sujet, la petite peste des Acadiens, Sébastien Lanteigne, dit avoir des sentiments partagés quant à l’élimination des Alpines.

«Je suis content que les Rameurs aient battu les Alpines, même si ça aurait été agréable d’affronter Tracadie en finale. Il y a une grosse rivalité entre les deux villes et il y a toujours beaucoup de monde dans les arénas», confie-t-il.

«Les Rameurs ont joué un tour aux Alpines en demi-finale et ils pourraient très bien nous le jouer. Nous venons justement de disputer une difficile série contre Baie-Sainte-Anne et ça démontre qu’il faut être prêt dans cette ligue. Mais si tout le monde fait son travail comme il faut, ça devrait bien aller», révèle Sébastien Lanteigne.

«Nous avons eu de bons entraînements cette semaine et nous prenons cette finale très au sérieux», ajoute le numéro 17 des Acadiens.