Judo: les Terre-Neuviens font leur entrée à Edmundston

Près de 375 compétiteurs sont attendus au 28e Championnat de l'Est du Canada de judo en fin de semaine au Pavillon sportif à Edmundston. - Archives

Les athlètes de Terre-Neuve-et-Labrador feront une première apparition au Championnat de l’Est du Canada de judo qui en sera à une 28e présentation en fin de semaine à Edmundston.

Le club Central de judo sera l’hôte de ce rendez-vous disputé au Pavillon sportif d’Edmundston. Près de 375 athlètes rivaliseront sur trois surfaces de combat. Ils proviendront du Nouveau-Brunswick, de l’Atlantique, du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de l’Alberta.

En 2017, la compétition se déroulera une semaine plus tôt qu’à l’habitude.

«Il y a un gros tournoi à Montréal qui va se déroulera le même week-end où on devait tenir notre compétition. On nous a demandé longtemps à l’avance si on pouvait la devancer, ce qu’on a fait», a indiqué l’entraîneur-fondateur du club Central, Bertin Bossé.

Il n’est pas facile de parler de nouveautés quand un événement en est à sa 28e présentation et qu’il est rodé au quart de tour comme l’est le Championnat de l’Est du Canada. Par contre, M. Bossé a confirmé que des judokas de Terre-Neuve-et-Labrador y prendront part pour une première fois.

La majorité des compétiteurs, soit environ 250 athlètes, seront du Québec. Une quarantaine proviendront des clubs régionaux de Saint-Quentin, d’Edmundston, de Saint-Hilaire et de Clair.

«C’est une occasion pour nos judokas régionaux d’affronter de bons compétiteurs. On ne sait jamais, car si un athlète maîtrise bien son art et qu’il connaît de bonnes sorties sur le tatami, les chances de médailles sont là pour tout le monde», a continué M. Bossé.

Malgré des inscriptions tardives, le tournoi accueillera le même nombre de compétiteurs qu’en 2016.

«Il devient difficile pour les athlètes de s’inscrire à l’avance car il y a des tournois de sélection dans les provinces pour le championnat canadien tout juste avant notre compétition. Alors ils veulent être certains de ne pas être blessés pour se présenter chez nous», a-t-il ajouté.

Reconnu depuis quatre ans comme un tournoi national de niveau A, le Championnat de l’Est du Canada de judo permet aux participants d’amasser des points pour le classement en vue de faire partie des équipes canadiennes.

Les organisateurs espéraient atteindre le cap des 400 participants mais cela n’a pas été le cas au cours des derniers tournois.

«Il faut être réaliste que ça ne se produira probablement pas, d’autant plus qu’il y a de nombreuses compétitions partout dans chaque province au Canada dont les dates se rapprochent. Mais à 375 athlètes et trois surfaces de combat, c’est tout de même un gros tournoi, le plus imposant en Atlantique, avec un calibre fort relevé», a souligné Bertin Bossé.