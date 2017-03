Louis Fortin renonce aux Jeux paralympiques de 2018: «Pour la tête et le coeur, c’est difficile»

Quand on consulte sa page de sociofinancement, le slogan qu’a choisi Louis Fortin est «Je suis fort». Aucun mot ne peut mieux désigner le fondeur paranordique. Ils ont été sa motivation dans les deux dernières années, quand il avait comme cible les Jeux paralympiques de PyeongChang, en Corée du Sud, en 2018. Ils lui ont également servi de réconfort depuis une semaine, quand il a décidé qu’il ne pourrait atteindre cet objectif.

Car faire une croix sur un tel rêve, ce n’est pas comme décider de remettre son épicerie au lendemain.

Mais c’est aussi parce qu’il veut justement recommencer à faire son épicerie comme tout le monde, avec sa conjointe et ses deux enfants, que l’athlète âgé de 39 ans – amputé du bras droit à l’adolescence à la suite d’un cancer – a opté d’accrocher ses skis de compétition sur la scène internationale.

«Ça va, répond-il quand on lui demande comment il se sent, une semaine après en avoir fait l’annonce officielle. Je suis encore en train de… Ce n’est pas le fait de digérer tout ça, ce n’est pas par rapport à ma décision.Je suis en paix avec ça. Je n’en ai pas encore tout à fait réalisé l’impact, je crois.»

Cette décision s’est imposée d’elle-même, reconnaît-il. Les résultats de ses courses à l’épreuve de Coupe du monde de ski paranordique à PyeongChang, il y a deux semaines, l’ont placé devant un choix clair, net et précis.

Après une longue discussion avec Mike Edwards, le directeur général de Ski de fond Canada pour le niveau paranordique, Louis Fortin a convenu qu’il n’avait pratiquement plus aucune chance d’obtenir l’une des 11 places disponibles au sein de l’équipe canadienne en route vers la Corée du Sud, dans moins d’un an.

En fait, il y avait bien une infime possibilité, mais l’athlète originaire de la Péninsule acadienne devait utiliser les six prochains mois avant la dernière épreuve de qualification pour se rapprocher de 15% des temps des plus rapides dans la catégorie debout.

«Je suis à 35% et dans les meilleures conditions, un skieur parvient à se rapprocher de 5% dans une saison. J’avais toujours le choix de miser pour les Jeux de 2022, mais il y avait ma situation financière, ma famille, mes deux jeunes enfants et mon âge. Quand j’ai mis tout ça ensemble, la décision a été facile à prendre, même si pour la tête et le coeur, c’est difficile», raconte l’enseignant de carrière qui a justement repris son travail à titre de suppléant dans la région de Fredericton.

En fait, tout est si frais que son corps et son esprit n’ont pas encore pris ce nouveau virage de carrière, affirme-t-il. Peut-être parce que de toute façon, c’est la fin de la saison et que le choc sera plus fort à l’automne, lorsqu’il aurait remis les skis pour une nouvelle saison de compétition, juge-t-il.

Louis Fortin n’est pas triste. Il lui en faudrait bien plus. Déjà, l’heure est au bilan de ces deux dernières années qui lui ont permis de vivre tel un athlète «professionnel».

«J’en ai retiré le maximum, estime-t-il. Ç’a été une superbe aventure. En plus de vivre la vie d’un athlète “professionnel” et de m’entraîner tous les jours, j’ai pu démarrer une carrière de conférencier. J’ai énormément amélioré mon ski grâce à un nouvel entraîneur du Québec et un camp d’entraînement en Europe. J’aurai 40 ans en juin et je me considère très chanceux d’avoir pu vivre ces aventures à cet âge. Je peux en être fier. C’est seulement dommage que je n’ai pas pu en profiter quand j’avais 15 ou 16 ans, mais je venais d’une petite place (Baie-de-Petit-Pokemouche, près de Shippagan) et les sports para n’étaient pas connus à cette époque. Aujourd’hui, je suis content que les jeunes aient ces possibilités, mais il y a encore beaucoup de travail afin de faire connaître les sports para. Je ne dirais pas non à un rôle d’ambassadeur, mais je ne suis pas prêt tout de suite.»

Il y a trois ans, Fortin avait su à la toute dernière minute qu’il avait sa place pour Sotchi, en Russie. Mais de son propre avis, un tel coup de chance n’arrivera pas deux fois.

«Je suis en train de passer à autre chose, indique-t-il. Mais je vais rester un athlète toute ma vie. J’ai atteint grâce au ski de fond un état de santé général que je ne veux pas perdre, même si c’est seulement pour moi. Je vais continuer le ski et d’autres sports, comme le soccer ou le vélo, c’est certain.»

Un curriculum vitae rarement aussi garni au Nouveau-Brunswick

Cinq médailles aux Jeux d’hiver du Canada, un record du Nouveau-Brunswick. Cinq participations à des épreuves de la Coupe du monde de ski de fond paranordique. Une présence aux Jeux paralympiques, à Sotchi en 2014. Des curriculum vitae comme celui de Louis Fortin, peu peuvent se targuer d’en posséder d’aussi garni dans la province.

À la mention de ces exploits, l’athlète éprouve une certaine timidité. Il a fallu les répéter pour enfin obtenir une réaction de sa part.

«J’en suis très fier, finit-il par dire. Ça démontre que si on veut, il suffit de foncer et de ne pas avoir de limites. Il faut y mettre du sien. Il faut être curieux et alerte. Il faut foncer et s’informer, pas seulement attendre que ça se présente. Je vois davantage cela comme un parcours et j’en ai vraiment apprécié le processus. C’est bon dans le sport, mais ça peut servir pour n’importe quelle aventure de la vie.»

Qu’aimerait-il qu’on se souvienne de lui? Cette question le fait bien rire, car il est loin de mettre fin à sa carrière de sportif et de personne engagée dans la communauté, rappelle Louis Fortin.

«Je suis un athlète comme un autre. La catégorie para m’a permis de continuer de façon égalitaire. Mon bras, je ne m’en aperçois pas dans la vie de tous les jours. Je suis Louis Fortin, c’est tout. Je suis encore là, je vais continuer à faire avancer ma communauté. Je suis encore le Louis Fortin qui veut montrer qu’il ne faut jamais arrêter et qu’il n’y a pas de limites, même s’il nous manque une jambe ou un bras. Comme j’ai encore cette passion, c’est un bon ingrédient pour continuer», laisse-t-il entendre.