Grave accident de planche à neige: Vincent Gravel est reparti à zéro

Victime d’un sérieux accident de planche à neige en Colombie-Britannique en 2008, Vincent Gravel est conscient qu’il a obtenu une deuxième chance dans la vie. Sa détermination a fait en sorte qu’il mène une vie pratiquement normale aujourd’hui malgré sa mésaventure.

Samedi 9 février 2008. Vincent Gravel est dans une pente de planche à neige en Colombie-Britannique, une pente sur laquelle il avait effectué quelques sauts périlleux la veille.

Confiant en ses moyens, le jeune homme alors âgé de 20 ans s’élance vers le tremplin enneigé. En pleine envolée, il réalise que la zone d’atterrissage a été raccourcie de plusieurs pieds par rapport à la journée précédente. Surpris, il tente de prendre le contrôle de son saut.

Peine perdue. Il s’écrase violemment sur le dos au bas de la piste.

La chute d’environ 50 pieds a laissé des séquelles sérieuses. Le jeune Vincent est dans le coma. Son cerveau est très enflé. Il y a beaucoup de sang dans la boîte crânienne. Il a la clavicule, des côtes et le nez cassés ainsi que la rate et un poumon perforés. Il est paralysé du côté gauche.

Ses parents, Serge Gravel et Jacquie Francoeur, de la région d’Edmundston, ont vécu des heures d’angoisse après ce terrible accident. Leur fils, à l’autre bout du pays, en dans un piteux état.

«Au premier appel, le médecin traitant nous a dit que ça ne regardait pas bien du tout et que les 24 premières heures allaient être déterminantes», a mentionné Serge, qui travaillait à Nackawic au moment du drame.

«C’était sa dernière fin de semaine avant de revenir parmi nous. J’avais eu une prémonition deux jours plus tôt dans un rêve où je le voyais dans une chambre d’hôpital. Je lui ai raconté ça et ça s’est produit», a raconté sa mère Jacquie.

La famille tente de se rendre à son chevet mais elle ne peut le faire, notamment en raison des conditions climatiques difficiles de l’hiver 2008. Quelques jours plus tard, il est transporté par avion-ambulance jusqu’à Moncton.

C’est à cet endroit que sa famille peut enfin lui rendre visite.

«Je savais que j’étais allé faire de la planche à neige à Vancouver, mais je me suis réveillé 12 jours plus tard à Moncton», a lancé le jeune homme aujourd’hui âgé de 28 ans.

Malgré cet éveil, la famille ne connaît pas les conséquences à long terme de ses blessures.

«Le neurologue ne pensait pas qu’il allait se réveiller avant quelques mois. Certains membres du personnel nous laissaient entendre que ça ne se ferait jamais. Nous leur avons demandé de ne jamais dire ça en présence de Vincent. Il s’est réveillé, mais il est retombé dans le coma. C’était tout de même un bon début», a ajouté le père qui ne tarit pas d’éloges pour le Moncton Hospital où son fils a séjourné.

En 2008, Vincent Gravel a abandonné ses études pour aller vivre sa passion pour la planche à neige. Il a occupé un petit boulot en Colombie-Britannique en espérant devenir compétiteur dans ce sport. Il travaillait pendant la semaine et se rendait sur les pentes le week-end.

«Il était tellement mal en point. Il glissait comme une couleuvre et tombait quand on l’installait dans une chaise. Il a dû réapprendre à manger, à parler, à lire et à marcher. Il est reparti de zéro», a fait remarquer son père.