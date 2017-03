Ringuette: Équipe NB U-16 va aussi se battre pour l’or

Mark Beal avait raison. Équipe NB U-16 va accomplir de grandes choses au championnat canadien de ringuette, qui se déroule jusqu’à samedi à Leduc, en Alberta.

Nos représentantes ont signé un triomphe de 8 à 2 sur l’équipe Alberta 2 (le Sting de l’Alberta centrale) lors de la demi-finale présentée vendredi soir.

Le Nouveau-Brunswick a maintenant rendez-vous avec l’équipe Ontario 3 (les Turbos de Cambridge) en finale, samedi.

Alexis Beal et Cloé LeBlanc ont mené l’attaque des gagnantes avec deux buts chacune.

L’entraîneur était évidemment comblé après cette éclatante victoire.

«Ce fut absolument une performance dominante. Nous étions bien préparés pour ce match. Nous avions étudié de près l’autre équipe et leurs faiblesses», souligne-t-il.

Pour la finale face aux Turbos, Mark Beale s’attend à une véritable guerre de tranchées.

«Il faudra continuer à suivre la stratégie que nous avons eue toute la semaine, soit de jouer une partie d’équipe, sans gestes égoïstes. Personne ne s’intéresse à qui marque les buts dans cette équipe. Tout le monde a le même objectif: remporter la médaille d’or», assure-t-il.

Équipe Nouveau-Brunswick a mis un terme à une guigne de deux ans contre l’équipe Ontario 1 en quart de finale. Un but d’Amy Green en prolongation a procuré un triomphe de 4 à 3 à l’équipe de Mark Beal. Alexis Beal (un doublé) et Cloé LeBlanc ont réussi les autres filets des gagnantes.

Après des revers face aux championnes ontariennes au cours des deux dernières années en quart de finale, la troisième fois aura finalement été la bonne pour Équipe NB.

«Je pense que nous avons joué un gros match d’équipe et que ce fut une bonne partie de notre succès», raconte l’entraîneur Mark Beal.

«Notre excellente condition physique a fait la différence à partir de la deuxième période. Nous en avons arraché en première période, mais les choses se sont replacées par la suite.»

Nos représentantes perdaient 3 à 1 à un certain point. Malgré tout, le pilote n’a jamais douté.

«L’Ontario a une équipe très rapide, alors que de notre côté, on est pas mal jeune. Les nerfs y sont pour beaucoup là-dedans. On a eu besoin d’un certain moment pour s’ajuster», explique-t-il.

«Je leur ai dit de croire en elles et de continuer d’appliquer le plan de match. Je n’étais pas inquiet. Je sentais que l’équipe l’était, mais je voulais leur montrer que j’avais confiance en elles. Je leur ai demandé de prendre un grand respir et de continuer de travailler.»

Mark Beal s’est dit impressionné de voir sa troupe rebondir de cette façon.

«Ça me dit ce que je sais depuis le début de la saison, soit que cette équipe a le potentiel pour remporter une médaille, la troisième seulement dans l’histoire de la province dans cette catégorie en 25 ans (après l’or en 2012 et l’argent en 2007).»

La formation U-19 a eu moins de chance, terminant son parcours avec un dossier de 2-5, bon pour le sixième rang du groupe B.

Brittney Snowdon a quand même connu tout un tournoi, terminant au quatrième rang des pointeuses avec un rendement de 9-9=18 en 7 rencontres.