Ringuette: l’Attack s’en va à la chasse à l’or

La formation 2016-2017 de l’Attack de l’Atlantique passe à l’histoire. La seule chose qu’on ne sait pas encore, c’est la couleur de la médaille.

Jamais nos représentantes n’étaient montées sur le podium en six saisons d’existence lors du championnat canadien de la Ligue nationale de ringuette.

Tout ça changera samedi, alors que la troupe de Gilles Proulx tentera de mettre la main sur la médaille d’or.

Le match pour décider de l’autre équipe finaliste (Waterloo ou Cambridge) était disputé vendredi à 22h.

Nos représentantes ont obtenu leur laissez-passer pour la finale après une ronde préliminaire presque parfaite (6-0-0-1).

L’Attack a officialisé sa place dans l’histoire vendredi, avec une victoire convaincante de 9 à 4 contre le WAM! d’Edmonton. Martine Caissie a dirigé l’offensive des gagnantes avec une récolte de cinq buts.

L’attaquante termine d’ailleurs la ronde préliminaire au premier rang des marqueuses avec un dossier incroyable de 20-13=33 en 7 rencontres.

Josée Doiron, Jenny Snowdon, Jocelyne Landry et Dominik LeBlanc ont aussi touché la cible.

La gardienne Karine Doiron a aussi eu son mot à dire dans cette belle victoire avec 37 arrêts. Elle rayonnait après la rencontre.

«Les mots ne peuvent pas décrire comment on se sent présentement. C’est un moment complètement fou. Ça ne s’explique même pas», lance-t-elle avec entrain.

«On a travaillé vraiment fort, parce qu’on savait que si on gagnait, on terminerait le tour préliminaire en première position et on passait directement à la finale. Les filles avaient pas mal de drive du début à la fin.»

Même si nos représentantes sont déjà assurées d’une médaille, c’est avec l’or autour du cou qu’elles veulent rentrer au bercail.

«Notre objectif était de décrocher une médaille et on est maintenant assurée de le faire. Et ça va être soit l’or, soit l’argent. Maintenant qu’on sait qu’on est en finale, on va pousser fort pour la médaille d’or. Les filles sont vraiment excitées et on a hâte de jouer samedi (16h30, heure du NB)», raconte l’athlète âgée de 22 ans.

Pour la gardienne, l’identité de l’autre finaliste n’a aucune importance.

«On va jouer de la même façon qu’on a joué toute la saison, peu importe contre qui on va affronter en finale. C’est l’équipe qui le voudra le plus qui va gagner», affirme-t-elle.

«On a une bonne chimie et je pense que c’est ça qui a fait la différence cette saison. On s’est aussi beaucoup entraîné en dehors de la glace. Ça fait une grosse différence», ajoute la patineuse de Sainte-Anne-de-Kent.

«C’est le plus haut sommet que j’ai atteint et je ne peux pas attendre à samedi!»