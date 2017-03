Vincent Gravel, un rescapé du sport extrême

Vincent Gravel ne se considère pas comme un miraculé de la médecine mais plutôt comme un rescapé du sport extrême qui a su démontrer beaucoup de ténacité, de persévérance et de volonté afin de guérir à tout prix.

L’accident ne l’a pas empêché de pratiquer ce sport à nouveau, mais de façon moins téméraire. L’hiver suivant, il était de retour dans les pistes du Mont Farlagne. Un an jour pour jour après son accident, il est retourné sur la même pente en Colombie-Britannique.

«J’étais encore tout croche quand j’ai fait ma première descente au Mont Farlagne», dit-il avec un sourire en coin.

Il a été en réhabilitation intensive avec des spécialistes durant deux ans et demi. Il continue de se rendre régulièrement dans un gymnase afin d’améliorer sa condition. À première vue, on remarque qu’il boîte légèrement d’une jambe. Mais pour le reste, c’est difficilement percevable qu’il revient d’aussi loin.

«Je progresse toujours. Je dirais que je me sens à 95% de mes capacités. Ça fait environ deux ans que je marche bien. Je dois subir bientôt une autre opération pour réparer un nerf optique qui a été endommagé de façon à corriger ma vision à l’un de mes yeux. Je ne ressens aucune douleur», raconte-t-il concernant ce qui était sa première blessure sérieuse en planche à neige, un sport qu’il pratiquait depuis l’âge de 10 ans.

Très inquiet pour leur fils au départ, ses parents n’en reviennent pas du progrès que Vincent a fait grâce à sa détermination.

«Il n’a jamais abandonné et il ne s’est jamais découragé. Je ne l’ai jamais vu pleurer ou s’apitoyer sur son sort, ni prendre de médicaments pour la douleur», a lancé sa mère Jacquie Francoeur.

Après sa convalescence, Vincent Gravel est retourné aux études afin de compléter sa 12e année. Depuis, il fait partie du Syndicat international des chaudronniers. Soudeur de profession, il travaille avec son père sur des chantiers.

L’adrénaline pousse parfois les athlètes vers des mouvements périlleux. Vincent Gravel prend le blâme pour ce qui lui est arrivé.

«Je fais encore de la planche à neige, mais je suis beaucoup moins audacieux. Je suis responsable de ce qui m’est arrivé. J’ai été négligeant. Mon message est qu’il faut être prudent et faire plus attention quand on pratique des sports extrêmes. Le seul fait d’avoir vérifié la pente avant de m’y lancer aurait probablement prévenu ce qui m’est arrivé», a-t-il reconnu.

Le jeune homme n’avait jamais parlé publiquement de sa mésaventure, si ce n’est qu’il a été invité par le passé à prononcer une conférence auprès des étudiants de la polyvalente la Cité des Jeunes à Edmundston.

«Je suis conscient que j’ai eu une deuxième chance dans la vie. Je me sens plus à l’aise d’en parler maintenant que je me sens très bien», a-t-il avoué.