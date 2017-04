«C’était leur destin de remporter ce championnat canadien» – Mark Beal

Les parents qui n’avaient pas fait le voyage devaient penser à une bonne blague quand leur fille leur parlait d’une médaille d’or à l’autre bout du fil. Mais c’était pourtant vrai. Équipe Nouveau-Brunswick est montée sur la plus haute marche du podium des Championnats canadiens de ringuette dans le groupe des U-16. Et ce n’est pas un poisson d’avril!

Un but d’Amy Green avec moins de trois minutes à faire en troisième période a mené l’équipe de Mark Beal à un triomphe de 4 à 3 sur les Turbos de Cambridge, samedi, à Leduc, en Alberta.

C’est donc un entraîneur ému qui a commenté le triomphe de ses filles.

«Ce fut un match très difficile face à une excellente équipe de ringuette», mentionne-t-il.

Le match semblait se diriger vers la prolongation, mais Amy Green a jeté l’hystérie au banc d’Équipe Nouveau-Brunswick avec son but tardif.

«Les filles étaient excitées, mais il restait encore deux minutes à jouer. Il fallait que les filles gardent leur concentration», explique l’entraîneur.

Et ce fut la consécration.

«Tout le monde a explosé de joie. Les filles sautaient partout et les parents pleuraient. Ce fut un moment très émouvant pour tout le monde de gagner la deuxième médaille d’or de l’histoire», ajoute Mark Beal.

«C’est tout un accomplissement. C’est quelque chose dont on se souviendra pour le reste de notre vie. On le doit à l’engagement des joueuses et des parents. Pas une de ces filles ne jouait pour elle-même. C’était toujours pour l’équipe. Ce fut la clé pour nous.»

«On a surtout mieux joué en deuxième période avec des revirements et notre conditionnement physique qui s’est manifesté. Sinon, les filles ont été nerveuses lors des 30 dernières secondes de la partie alors qu’elles ont retiré leur gardienne pour une attaquante supplémentaire», dit-il.

Avant la rencontre, Mark Beal s’est assuré que tout le monde comprenne bien la signification de cette rencontre.

«Je leur ai dit que ce voyage a débuté alors qu’elles étaient toutes petites et que c’était leur destin de remporter ce championnat canadien. Je leur ai aussi dit que si elles y mettaient l’effort, qu’on allait avoir un groupe pas mal heureux dans une heure. Il y avait 21 équipes qui combattaient pour cette médaille et la semaine a été longue et physique. On n’a jamais lâché et la confiance était là», poursuit le pilote d’Équipe N.-B.

L’attaquante Alexis Beal n’en revenait toujours pas d’avoir mis la main sur le titre national, même plusieurs heures après la conclusion de la rencontre.

«C’est incroyable de vivre ça et c’est super d’avoir cette médaille d’or autour du cou. Je ne peux même pas croire que c’est vraiment arrivé», indique l’attaquante de 15 ans.

«Je me sens vraiment fière de nous autres. Avec tous les efforts qu’on a mis, on le mérite. Nos gardiennes ont été excellentes pendant tout le tournoi et nous avions une excellente condition physique», ajoute-t-elle.

«Personne n’a joué individuel. On a toujours joué comme une équipe. C’est ça qui nous a permis de nous rendre là. On est toujours ensemble. Il n’y a pas de petites cliques dans l’équipe», assure le numéro 12.

Sa collègue Marie-Claude Pitre savourait aussi le moment.

«Je ne peux même pas le croire. On s’est dit qu’on n’allait jamais avoir la tête basse et qu’on allait toujours donner notre 100% pendant tout le match, peu importe ce qui allait arriver», souligne-t-elle..

«Cette victoire est une récompense pour tout l’effort que j’ai mis, toutes les années que j’ai travaillé. On vit un moment historique. Je trouve ça incroyable», ajoute l’athlète de Rogersville.