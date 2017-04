Équipe N.-B. U-16 championne canadienne!

«Ma médaille, je l’ai dans le cou et elle va rester là toute la journée. Et je vais dormir avec!»

Amélie Duguay a raté son coup en 2015 et en 2016.

Il n’était donc pas question qu’elle reparte du Championnat canadien de ringuette (U-16) 2017 les mains vides.

La gardienne a été brillante tout au long du tournoi pour mener son équipe à une victoire de 4 à 3 sur les Turbos de Cambridge en finale.

Alexane Dupuis a marqué deux buts pour les championnes, les autres vont à Danie Halloran et Amy Green.

C’était seulement la troisième médaille de l’histoire du Nouveau-Brunswick à ces championnats dans ce groupe d’âge, après l’argent de 2007 et l’or de 2012.

«Les deux années précédentes, on a perdu en quart de finale contre l’Ontario. Et cette fois, on a gagné. La première fois, c’était correct, la deuxième fois ce n’était pas plaisant, et là, il n’était pas question de perdre cette fois-ci!», lance la gardienne de 15 ans qui a été sélectionnée au sein de la première équipe d’étoiles du tournoi.

«Je suis encore un peu sous le choc. Je ne réalise pas encore qu’on a gagné. On est les meilleures au Canada.»

La patineuse de Dieppe a eu son mot à dire dans ce triomphe avec 21 arrêts en finale.

«C’est vraiment spécial pour une petite province comme nous de gagner une médaille d’or au national. Ça n’arrive pas souvent et on est pas mal fières.»

Selon elle, c’est l’effort collectif qui explique cette belle victoire.

«On a toujours joué en équipe toute la semaine et on n’a jamais lâché. En quart de finale et en finale, on tirait de l’arrière, mais on est revenues parce qu’on savait qu’on était capables», raconte-t-elle.

La portière ne s’est jamais laissée distraire, même si elle réalisait qu’elle disputait le match le plus important de sa vie.

«Je ne pense pas vraiment à grand-chose pendant les parties parce que je suis concentrée. Mais c’est sûr que là c’était différent parce que c’était une finale. J’ai essayé d’être encore plus concentrée sur ma game et j’ai juste essayé de bien jouer.»

Plus le match progressait et plus son niveau de confiance augmentait.

«Comme on venait juste de faire un but pour créer l’égalité (3 à 3), je sentais que les filles revenaient dans le match et on était vraiment excitées. J’avais un bon feeling», mentionne Amélie Duguay.

Quand Amy Green a marqué, les émotions ont pris le dessus, mais pas pour longtemps, assure-t-elle.

«Deux minutes, c’est long en ringuette. L’autre équipe a pris un temps d’arrêt et les entraîneurs nous ont juste dit de contrôler l’anneau et de jouer comme on l’a fait pendant tout le match.»

Celle qui termine au premier rang de toutes les gardiennes de la compétition pour le pourcentage d’arrêts (,976) et la moyenne (0,73) allait vivre un moment unique quand la sirène a marqué la fin du match.

Un moment qu’elle n’oubliera jamais.

«Cette médaille est vraiment spéciale parce que ça fait trois ans que j’essaie de gagner une médaille. Cette année a été la bonne.»

Neuf membres de l’équipe étaient des premières années, ce qui en dit long pour la formation de l’an prochain.

La formation U-19 a eu moins de veine à Leduc, terminant la compétition avec un dossier de 2-5.

L’équipe dirigée par Brian Beers a terminé au sixième rang du groupe B.

Britney Snowdon s’est tout de même illustrée au plan individuel en prenant le quatrième rang des meilleures pointeuses de la compétition avec un rendement de 9-9=18 en sept rencontres.