Une médaille d’argent à saveur dorée pour l’Attack

Il y a de ces défaites qui ont parfois l’air de victoires. On est complètement anéantis après un cruel revers, mais quand on revoit tout ce qui s’est passé à tête reposée, on réalise qu’on vient d’accomplir quelque chose de grandiose. C’est sans doute ce que vivront les filles de l’Attack de l’Atlantique en rentrant au bercail.

Ce n’est plus la défaite de 6 à 5 contre les Turbos de Cambridge en finale du championnat canadien de la Ligue nationale de ringuette qu’elles auront en tête, mais l’exploit qu’elles viennent d’accomplir en décrochant la toute première médaille de l’histoire de l’équipe sur la scène nationale.

Leur médaille d’argent aura alors le même goût qu’une médaille d’or.

C’est d’ailleurs un peu ce que disait la gardienne Karine Doiron après la rencontre.

«C’est dévastateur, mais on a joué une belle partie et on était là jusqu’à la fin. C’est le genre de match qui aurait pu aller d’un bord comme de l’autre. Ce fut serré pendant tout le match», raconte-t-elle.

«Ça reste un merveilleux sentiment de remporter la première médaille de l’histoire. On espère continuer dans cette veine», s’empresse-t-elle d’ajouter.

«C’est probablement le meilleur groupe de filles avec qui je n’ai jamais joué et j’espère que tout le monde va revenir l’an prochain.»

L’arrière Kim Melanson parlait aussi d’une semaine inoubliable.

«L’équipe de Cambridge a beaucoup d’expérience dans les séries. C’est la troisième année de suite qu’elles gagnent. On leur a quand même donné une bonne partie et elles ne l’ont pas eu facile», assure-t-elle.

«Les chances n’ont pas toutes été de notre côté, mais on a fait du mieux qu’on pouvait et on est fières de jusqu’où on s’est rendu. Je suis un peu déçue, mais je suis quand même très fière de ce qu’on a accompli cette année», indique la patineuse de Shediac.

«On pense au podium depuis le début de l’année. Si tu m’avais demandé au début de la saison, j’aurais répondu que je ne le savais pas. Même au début de la semaine, c’était difficile à dire. Toutes les équipes auraient pu se retrouver à notre place aujourd’hui. Mais on s’est rendu jusqu’ici et on n’aurait pas pu demander mieux», poursuit-elle.

«On a aimé tout ce qu’on a vécu pendant la semaine. Même si on perdu, ce fut une journée inoubliable. Je ne l’oublierai jamais, c’est sûr.»

L’attaquante Kaitlyn Galloway avait presque une extinction de voix, tellement elle a crié pour encourager ses coéquipières en finale.

«Je suis un peu déçue, mais je suis vraiment fière de mon équipe et comment on a travaillé cette saison. D’après moi on méritait la victoire, mais c’est la vie. C’est la ringuette», souligne l’athlète de l’Île-du-Prince-Édouard.

«Je sais que toutes les filles ont laissé leur coeur sur la glace. C’est incroyable comment tout le monde s’est donné pendant toute la semaine. On aurait voulu une médaille d’or, mais on a tout donné.»

L’entraîneur adjoint André Vautour s’est dit comblé par la performance de son équipe en Alberta.

«Les Turbos étaient favorites. Nous, on était les négligés. On a exécuté notre plan de match jusqu’aux trois dernières minutes de la troisième période. On a pris des mauvaises punitions et ça nous a coûté le match. On a aussi fait des erreurs et ça nous a enlevé notre momentum», analyse-t-il.

«Mais on est vraiment fiers de nos joueuses. Elles ont travaillé dur toute la semaine et ça ne pouvait pas être plus serré que ça pour une finale», ajoute le bras droit de Gilles Proulx.

«Ce n’est pas juste l’affaire du dernier match, mais de tout le voyage qu’on a fait ensemble. Ces filles-là sont aujourd’hui des meilleures joueuses, des meilleures personnes. Quand on regarde le gros portrait, on est vraiment content. Être venu si proche de l’or, c’est exceptionnel.»

Selon lui, les succès de l’Attack cette saison ne sont pas le fruit du hasard et un titre national n’est qu’une question de temps.

«L’an prochain, quand on va aller jouer en Ontario dans la ligue, je pense qu’ils ne vont pas nous prendre à la légère.»

Notons par ailleurs que Martine Caissie a été choisie la meilleure attaquante du tournoi, en plus de se tailler une place au sein de la première équipe d’étoiles. Caissie a complété sa semaine de travail avec une fiche de 20 buts et 13 points en sept matchs.

Karine Doiron a de son côté été sélectionnée dans la deuxième équipe d’étoiles.