Midget AAA: les Flyers s’inclinent en finale de l’Atlantique

Pour la deuxième fois en trois ans, Samuel Bastille s’est retrouvé en finale du championnat de l’Atlantique de hockey midget AAA, à quelques pas d’une invitation au tournoi de la Coupe Telus. Mais pour la deuxième fois en trois saisons, les Dieux du hockey n’étaient pas de son bord.

Les Flyers de Moncton sont passés à un cheveu de réaliser le rêve le plus cher de leur capitaine, mais ce sont les Islanders du Cap-Breton-Ouest qui ont mis la main sur le titre, avec une victoire de 3 à 2, dimanche à Miramichi.

Quelques heures après le match, Bastille avait toujours de la misère à digérer la défaite.

«C’est encore difficile, mais ça s’en vient. C’est un feeling que j’ai un peu trop souvent à mon goût. C’est de la tristesse et de la déception», raconte-t-il en soupirant.

«Mais je suis quand même content de ce que j’ai accompli au cours des trois dernières années. On a gagné deux championnats de ligue, deux fois le Monctonian (à Moncton) et le Ice Jam (à Halifax). J’ai quand même vécu trois belles années, mais j’aurais aimé finir ça comme champion de l’Atlantique.»

Le match s’est joué à pas grand-chose, explique le patineur acadien.

«C’était vraiment un bon match de hockey. Le jeu était rapide, avec deux bonnes équipes. Il commence à avoir une bonne rivalité entre les deux équipes. Ça se donnait déjà des coups de bâtons durant la période d’échauffement.»

Mais les Flyers avaient malheureusement laissé leur opportunisme dans l’autobus.

«Je ne pense pas qu’il manquait grand-chose. On a vraiment bien joué, mais on n’a juste pas pu finir nos jeux autour de leur filet. Leur gardien était solide et on n’a pas réussi à le battre pour aller chercher le gros but.»

La recrue Jérémie Jacob avait aussi la mine basse.

«Ce n’est pas trop un bon feeling, mais je vais vivre» mentionne le patineur de 15 ans.

«On n’a pas fini nos jeux. On a aussi frappé quelques poteaux. Ça prend toutes sortes de petites choses pour gagner et on ne les faisait pas. On a eu nos chances», assure celui qui trouvera preneur au prochain repêchage de la LHJMQ en juin prochain à Saint-Jean.

«On était tous des frères dans la chambre. Il n’y avait pas de clique. Tout le monde avait le même but et tout le monde voulait gagner, peu importe qui marquait les buts. Ça, c’est quelque chose qu’on trouve rarement dans une équipe.»

Jacob, qui a marqué un des deux buts de son équipe dimanche, promet que la saison prochaine sera la bonne.

«Je vais travailler deux fois plus dur pour y retourner l’année prochaine. Je me sens mal pour les vétérans qui finissent cette saison. Je voulais vraiment gagner ça pour eux.»

L’entraîneur John DeCourcey estime que ses joueurs n’ont pas à rougir de leur performance.

«C’est le genre de match qui aurait pu aller d’un bord ou de l’autre. On a juste manqué un peu de chance par moment. On a eu des bonnes occasions, mais la rondelle ne voulait pas entrer dans le filet», explique-t-il à regret.

«Je suis quand même très fier de mon équipe. Les gars ont tout donné. Je ne sais pas si les Islanders sont vraiment meilleurs que nous, mais ils ont eu un but de plus que nous aujourd’hui (dimanche).»

Pour les Flyers, c’est la fin d’un beau voyage.

«Depuis le mois de septembre, on répète qu’on veut se placer dans cette position, soit en finale de l’Atlantique, et c’est exactement ce que nous avons réussi à faire. Il ne manquait pas grand-chose pour aller jusqu’au bout. Nous avons joué 65 parties cette saison et nous en avons perdu seulement une dizaine.»

C’était aussi le dernier match dans le midget AAA pour le défenseur Dominic Hachey.

Celui qui appartient aux Islanders de Charlottetown a d’ailleurs décroché le titre de meilleur arrière du tournoi.

«C’est beau d’avoir des honneurs individuels, mais j’aurais de loin aimé mieux soulever le trophée de l’Atlantique à la fin du match. On a tout donné, mais on n’a pas eu les bons de notre côté. C’est sûr que ça fait mal, mais on a eu une bonne saison. On n’a pas à avoir la tête basse.»