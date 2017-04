Junior B: une finale cruciale pour Kent et Cap-Pelé

Les Koyotes de Kent et les Predators de Cap-Pelé ont beaucoup à gagner, mais aussi beaucoup à perdre dans cette finale de la Ligue de hockey junior du Nouveau-Brunswick. Mais une chose est certaine, les amateurs de hockey risquent d’avoir tout un spectacle.

Les Koyotes en sont à une toute première participation à cette danse provinciale.

Dans le cas des Predators, ils tenteront de mettre la main sur un premier titre, après avoir subi deux échecs en finale face aux Vito’s de Moncton lors des deux dernières saisons.

Cette finale est donc cruciale pour les deux organisations.

Et il y a aussi cette fameuse rivalité entre les deux communautés du sud-est de la province.

«Cette rivalité est très grande parce qu’elle a débuté à l’école secondaire (plusieurs joueurs des Koyotes évoluaient avec les Cavaliers de l’école Clément-Cormier, alors que plusieurs patineurs des Prédateurs ont porté les couleurs des Patriotes de l’école Louis-J.-Robichaud). Ces jeunes-là jouent un contre l’autre depuis qu’ils sont tout petits», indique le pilote des Koyotes, Ken Therrien.

«Il y avait déjà beaucoup de monde à la première partie dimanche (une victoire de 8 à 4 des Predators) et c’est un autre facteur qui rend les choses encore plus excitantes», ajoute-t-il.

L’ancien des Aigles Bleus de l’Université de Moncton affirme que la présence de son équipe en finale ne laisse personne indifférent dans son coin de pays.

«C’est une grande fierté pour tout le monde de la région qui travaille très fort pour essayer de garder ce programme en place. Ce n’est vraiment pas évident de concurrencer avec des équipes comme Moncton ou Fredericton, qui ont de nombreuses sources de financement», explique-t-il.

«Nous, on est en région et on a beaucoup de bénévoles impliqués dans l’organisation qui font constamment des collectes de fonds pour assurer la continuité du programme.»

Selon lui, la victoire contre les Vitos lors du premier tour permettra aux Koyotes d’écrire une belle page d’histoire.

«On a connu un bon départ et ce départ a allumé la flamme des joueurs. On savait qu’on était capable de les battre et je leur disais depuis le début de l’année. C’était beau de voir la réaction des gars quand on a gagné. Certains attendaient ce moment depuis le début des Koyotes (en 2013), dont Yannick Belliveau. Il en avait les larmes aux yeux après notre victoire. C’était plaisant de voir ça. Il y avait beaucoup d’émotions dans l’air», raconte-t-il.

«On a commencé à bâtir dès l’an passé pour cette saison. Nos joueurs d’impact ont du vécu dans la ligue. Nos trois premières lignes sont composées de vétérans de l’an passé.»

Therrien respecte son adversaire et il s’attend à une longue série.

«Je ne te cacherai pas que c’est difficile de jouer à Cap-Pelé. Mais les deux équipes sont pas mal semblables. Je prédis que ça va aller au moins à six parties.»

Du côté des Predators, on se retrouve aussi en terrain inconnu.

«Ça peut être n’importe quelle équipe qui peut gagner. Il n’y a personne qui va gagner cette série en quatre ou cinq parties. C’est bon pour la ligue d’avoir deux formations qui ne se sont jamais affrontées en finale», indique l’entraîneur Owen Newcomb.

«Les jeunes sont excités et ils ont la rage pour gagner, mais il y a encore du respect. Oui, il y a une grosse rivalité, mais personne ne se déteste», avance-t-il.

Ce dernier croit que c’est tout le circuit junior B qui va sortir gagnant de cette finale toute acadienne.

«J’ai été impliqué dans le hockey senior pendant 30 ans, comme joueur et comme entraîneur, et je n’ai jamais été dans une ligue qui est aussi bien gérée. Il y a du respect dans la ligue et on ne peut prendre personne à la légère. On ne sait jamais qui va gagner. Je pense que les ligues seniors pourraient apprendre beaucoup de chose de notre ligue.»

La deuxième rencontre de la série sera présentée mardi soir à l’aréna de Cocagne.