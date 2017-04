Sea Dogs: Julien Gauthier pourrait jouer contre ses anciens coéquipiers

Julien Gauthier pourrait vivre toutes sortes d’émotions lors du prochain tour éliminatoire, puisqu’à moins d’un miracle de la part des Mooseheads de Halifax, les Sea Dogs de Saint-Jean vont affronter son ancienne équipe, les Foreurs de Val-d’Or, lors de la série quart de finale de la LHJMQ. Pour l’attaquant québécois, ce serait un scénario de rêve.

Gauthier a passé quatre saisons avec les Foreurs, avant de passer aux Sea Dogs en janvier dans une mégatransaction. Les Foreurs ont reçu quatre choix au repêchage et un espoir pour ses services.

Une série face aux patineurs en vert et or serait donc une belle façon pour lui de boucler la boucle.

«Ce serait plaisant de revenir à Val-d’Or. Je pense qu’ils ont une bonne équipe et ils ont bien fait jusqu’à date. On ne les prendrait certainement pas à la légère», raconte celui qui a été un choix de premier tour (21e) des Hurricanes de la Caroline au dernier repêchage de la LNH.

Sur la patinoire, il retrouverait évidemment plein de visages connus.

«Ça ne changerait rien. En séries, on veut gagner et on oublie les amis pendant 60 minutes. Après, ils vont être mes chums. Mais comme on dit, sur la glace, il n’y a pas d’amis.»

Julien Gauthier n’a que de bons mots à l’endroit de la communauté qui l’a accueilli alors qu’il était encore un jeune adolescent.

«C’est sûr qu’on ne reste pas longtemps à Val-d’Or, mais ce serait vraiment plaisant de retrouver plein de gens que j’ai connus. J’ai eu beaucoup de plaisir dans cette ville et je remercie les gens de l’organisation des Foreurs pour ce qu’ils ont fait pour moi», explique-t-il.

«Ce sont eux qui ont lancé ma carrière dans le hockey. Quand je suis arrivé là, je ne pensais jamais que ce serait aussi profitable pour moi de jouer au hockey. J’en suis très reconnaissant.»

Le joueur originaire de Pointe-aux-Trembles, dans la région de Montréal, dit beaucoup se plaire au Nouveau-Brunswick.

«Tout s’est bien passé. Je connaissais déjà plusieurs gars dans l’équipe. Tous les joueurs ont été super avec moi et ils m’ont tous bien accueilli», mentionne-t-il.

«C’est un peu différent, mais on s’habitue rapidement. C’est vraiment agréable. Il n’y a pas grand-chose que je n’aime pas. Je sais que je ne serai pas à Saint-Jean longtemps et j’essaie d’en profiter le plus possible.»

S’il a déjà remporté une Coupe du Président avec les Foreurs (en 2013-2014), c’est un titre canadien qu’il souhaite ajouter à sa collection dans quelques semaines.

«Je veux finir ma carrière junior avec une victoire au tournoi de la coupe Memorial», déclare-t-il sur un ton presque solennel.

«Honnêtement, je pense qu’on a l’équipe pour aller jusqu’au bout. Il suffit juste qu’on travaille fort et que tout tombe en place au bon moment. On a vraiment une équipe complète, autant en attaque qu’en défensive que du côté des gardiens de but.»

Même si les Sea Dogs sont les grands favoris pour tout gagner cette saison dans la LHJMQ, Julien Gauthier affirme s’éclater chaque fois qu’il saute sur la glace. Pour lui, le plaisir l’emporte sur la pression.

«On ne ressent pas vraiment de pression parce qu’on a une bonne équipe. C’est un groupe qui est toujours prêt à travailler pour aller chercher ce qu’il veut au bout. C’est justement pour ça qu’on gagne. On a beaucoup de plaisir à jouer ensemble. C’est une super belle gang de gars et on s’entend tous bien. C’est vraiment cool», indique celui qui complète un trio avec le jeune Joe Veleno et le vétéran Spencer Smallman.

Peu importe ce qui se passera au cours des présentes séries, Julien Gauthier devrait en être à son dernier tour de piste dans le circuit Courteau.

«C’est certain que j’aimerais jouer dans la LNH dès l’an prochain. Mais on verra. C’est encore loin. Pour l’instant, je me concentre sur les Sea Dogs.»