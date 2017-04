Irène Doiron a trouvé son inspiration dans le karaté

Sensei Jason Arsenault, Irène Doiron et Guy Doiron. - Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Quand elle s’est présentée au gymnase le 6 mars, les parents présents devaient se dire que cette jolie femme âgée de 60 ans était venue encourager un de ses enfants ou de ses petits-enfants à passer leur ceinture. Mais lorsque Irène Doiron a commencé à casser des planches et des briques, tout ce beau monde devait se demander d’où pouvait bien sortir ce phénomène!

L’athlète de Moncton est devenue la première femme au Canada sa obtenir sa ceinture noire (troisième dan) au karaté kyokushin-kan.

Mieux encore, ce véritable petit morceau de dynamite est allé chercher cette distinction en présence de son fils Guy, son partenaire d’entraînement depuis des années.

En décembre 2009, les deux ont d’ailleurs eu la chance de décrocher leur ceinture noire la même journée.

Un moment que la mère et le fils n’oublieront jamais.

C’est d’ailleurs à cause de fiston qu’Irène Doiron a découvert ce sport, il y a une quinzaine d’années.

«Guy cherchait une activité physique parce qu’il était vraiment timide à l’époque. Il m’a demandé d’aller m’entraîner avec lui au dojo et je me suis dit, pourquoi pas?»

Le duo venait de découvrir une passion qui allait leur permettre de décrocher la ceinture noire, la distinction la plus convoitée de tous les karatékas.

Mais pour Irène Doiron, c’était loin d’être le bout du chemin.

«Une fois rendue là, j’ai décidé de continuer pour me garder en forme. Shihan Ray Cormier m’encourageait et il me répétait que j’étais capable d’aller pour mon deuxième dan», explique-t-elle.

La karatéka acadienne a donc décidé de poursuivre sa route.

«Je me disais que j’allais devoir arrêter un jour, mais j’allais voir le médecin et j’étais en parfaite forme. Avant Noël, Ray m’a suggéré d’y aller pour mon troisième dan. J’ai roulé les yeux et je lui ai dit que c’était pas mal de travail pour une jeune madame comme moi! Je lui ai dit que j’allais donner tout ce que j’avais.»

Et c’est exactement ce qu’elle a fait.

«Je me suis entraînée pour apprendre les katas et pour améliorer mon cardio parce que j’avais 31 combats à faire dans la même journée (contre des adversaires différents)», raconte-t-elle en riant.

Mais si vous lui posez la question si c’est cet accomplissement qui la rend le plus fière, Irène Doiron vous répondra que c’est plutôt de voir son fils Guy partager sa passion pour les arts martiaux qui la fait le plus vibrer.

«J’ai trouvé ça vraiment spécial de voir qu’il avait de l’intérêt pour ce sport. J’ai vu ça comme un cadeau. Ça lui a montré des valeurs de discipline et de respect, mais surtout, à ne jamais abandonner.»

Celui qui est aujourd’hui âgé de 21 ans esquisse un sourire en écoutant parler sa mère.

«C’est pas mal spécial de voir qu’elle a pu décrocher son troisième dan. On ne verra pas ça tous les jours. Je suis vraiment fier d’elle.»

Il ne se gêne d’ailleurs pas pour dire que c’est maman Doiron qui aurait le dessus dans un éventuel combat entre les deux.

«C’est sûr que c’est elle. Elle a plus de cardio que moi», lance-t-il en pouffant de rire.

Son entraîneur Ray Cormier rayonne de fierté quand on lui parle de sa protégée.

«C’est une femme qui a un courage exceptionnel. Tout le monde l’aime. Elle est fantastique. C’est quelqu’un qui n’abandonne jamais et qui encourage toujours les autres», souligne-t-il.

«Elle pousse et elle n’arrête jamais, toujours avec un grand sourire.»

Même son de cloche du côté de sensei Jason Arseneault, qui dirige le dojo qui porte son nom à Moncton.

«Elle n’arrête pas de dire que nous la poussons, mais c’est plutôt elle qui nous pousse. Juste de voir la façon dont elle s’entraîne et qu’elle continue de foncer, c’est une inspiration pour nous tous», assure-t-il.

«On essaie d’avoir la même passion et la même éthique de travail qu’elle et de le transmettre aux jeunes. Elle est l’un des plus beaux exemples de notre école depuis des années. Tous les jeunes veulent être comme elle.»

Un voyage inoubliable au Japon

Le karaté a permis à Irène Doiron de vivre des expériences uniques.

Mais pas une ne se compare au voyage qu’elle a pu faire avec son fils Guy en 2008.

«Shihan Ray (Cormier) voulait amener une équipe au Japon pour une compétition. C’était la première fois qu’il amenait des juniors», explique-t-elle.

À cette époque, son fils Guy avait 11 ans.

Même si plus de 1500 jeunes ont auditionné pour faire partie de ce groupe sélect, fiston Doiron a décroché l’une des 15 places disponibles.

Il n’a déçu personne, terminant 31e au monde dans le groupe des 120 livres.

Et comme si ce n’était pas suffisant, la mère et le fils ont pu passer leur ceinture marron durant leur séjour au Pays du soleil levant.

«C’est tout un honneur de passer une ceinture là, parce que c’est dans ce pays que le sport est né. Les Japonais mangent du karaté pour le déjeuner, le dîner et le souper», lance Irène Doiron.

Ce précieux moment est survenu lors d’un pèlerinage au mont Mitsumine, dans la préfecture de Saitama.

C’est dans ce lieu sacré que repose le créateur du karaté kyokushin, sosai Masutatsu Oyama.

«C’est quelque chose que je n’oublierai jamais. Et de faire ce voyage avec mon fils, je ne pouvais pas demander mieux. C’est une expérience qui nous a rapprochés. Il peut me dire n’importe quoi, et moi aussi. On est devenus deux amis.»