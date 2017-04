Le Titan part «en mission» contre l’Armada

«Vous allez voir le même Titan que vous voyez depuis Noël. On est en mission et on veut vraiment se rendre loin dans ces séries.»

Jeffrey Viel est convaincu que le Titan d’Acadie-Bathurst sera difficile à freiner d’ici la fin des séries 2016.

Sauf que le capitaine et son groupe vont se retrouver face à un adversaire de taille à compter de jeudi.

Comme le Titan l’a fait contre les Remparts de Québec, l’Armada de Blainville-Boisbriand est passée à travers le premier tour en seulement quatre petites rencontres face aux Voltigeurs de Drummondville.

«Je pense que ça va être une très bonne série. Ce sont deux équipes qui se ressemblent pas mal et qui travaillent très fort», analyse-t-il.

En théorie, l’Armada (46-18-4-0) est favorite pour l’emporter contre le Titan (39-23-4-2).

Sauf que le capitaine est convaincu que son équipe pourrait surprendre bien des amateurs de hockey.

«Je n’en doute pas du tout. On croit en notre équipe et peu importe ce que disent les prédictions, c’est nous qui avons la meilleure équipe et on va le prouver dans cette série», avance-t-il.

«Je suis convaincu qu’on va travailler plus fort qu’eux. Il va falloir rester disciplinés, ça, c’est sûr. Je pense que nous avons plus de profondeur en attaque. On va leur montrer ce qu’on est capable de faire.»

Les deux équipes ont remporté une victoire contre son adversaire cette saison.

L’Armada a signé un triomphe de 5 à 2 le 25 novembre devant ses partisans, alors que le Titan l’a emporté 2 à 1 le 3 mars à Bathurst.

La série sera disputée selon une formule 2-3-2.

«Moi, je ne crois pas à ça, l’avantage de la glace. Tu dois te présenter à chaque match si tu veux gagner, que ce soit à domicile ou sur la route. Je ne pense pas que ça fera une très grosse différence», assure Jeffrey Viel.

«On veut aller gagner au moins un des deux premiers matchs là-bas. Si c’est deux, c’est encore mieux. On va ensuite revenir à la maison et la pression sera toute de leur côté.»

Du côté de l’Armada, on se dit également optimiste de pouvoir terrasser l’adversaire.

«On sait que le Titan a une bonne équipe, même si on a joué seulement deux fois contre eux cette saison», mentionne le capitaine Guillaume Beaudoin.

«Ils sont très bons offensivement, ils ont un bon groupe de défenseurs et je pense que (Anthony) Dumont-Bouchard fait du bon travail devant le filet», ajoute le vétéran.

La clé du succès, selon lui, sera de dicter l’allure des rencontres.

«On va jouer notre style de jeu. On n’essaiera pas de s’adapter à eux. On est une équipe qui joue bien en unité de cinq et qui est bonne défensivement. On a une équipe bourrée de caractère, qui a toujours la pédale dans le plancher. On a un bon système de jeu et on est hermétique en zone défensive. C’est ça qui fait notre force.»

Le premier match de la série aura lieu jeudi soir à 19h30 (heure du Québec) au Centre d’Excellence Sports Rousseau de Boisbriand. La deuxième suivra samedi, à 19h (heure du Québec).

La première rencontre au Centre régional K.-C.-Irving sera disputée le mardi 11 avril, à compter de 19h et sera suivi du quatrième affrontement le mercredi 12 avril, à la même heure. Si un cinquième match est nécessaire, il sera disputé vendre à Bathurst.

Blainville-Boisbriand accueillera les rencontres numéros 6 et 7, si nécessaires, le lundi 17 et le mardi 18 avril, à une heure à déterminer.