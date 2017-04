Mauvaise journée au bureau pour les Lobster Fishermen des Maritimes aux Championnats canadiens de ballon sur glace. L’équipe mixte a perdu ses deux premiers matchs du tournoi et doit maintenant gagner les quatre prochains si elle désire participer à la finale.

La formation composée de joueurs et de joueuses du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse a trébuché d’entrée de jeu face aux Broomshak de Québec, les champions du monde en titre, 4 à 0 en avant-midi au Centre Mario-Tremblay d’Alma.

En fin d’après-midi, les Lobster Fishermen ont vu l’Invasion de Windsor combler un retard d’un but à trois reprises avant de voir les Ontariens se sauver avec un gain de 4 à 3 en prolongation.

Les représentants des Maritimes se retrouvent donc avec une fiche de 0-2 et occupent la dernière des quatre positions du classement de la division mixte de ces championnats. Windsor est en voiture (2-0), alors que le Broomshak et Construction Sheph, l’équipe hôtesse, suivent avec un dossier de 1-1.

Seules les deux meilleures équipes poursuivront l’aventure.

«Nous avions battu le Broomshak récemment en finale à Cabano, mais là, ça n’allait pas du tout. Nous étions toujours une fraction de seconde en retard, même si nous avons mieux joué en troisième période», raconte Jeff Plourde.

En fin d’après-midi, les Lobster Fishermen sont retournés au vestiaire bredouilles face à Windsor malgré une bien meilleure performance.

«C’est une défaite crève-coeur. Ce n’est pas le scénario que nous envisagions mais nous allons nous reprendre, soutient Plourde, auteur de deux buts et une passe malgré la défaite. Nous avons confiance car nous avons eu l’avantage face aux Ontariens. Ce sont parfois des choses qui arrivent. On a produit en attaque, mais on a donné quatre buts. Notre gardienne Mélissa Murphy n’est pas à blâmer.»

L’équipe disputera encore deux rencontres jeudi – à 13h15 face à Construction Steph et à 20h contre le Broomshak – et deux autres vendredi (Windsor et Construction Steph). Le temps n’est donc pas à la visite de la belle région du Lac-Saint-Jean, admet Jeff Plourde.

Après les cérémonies d’ouverture jeudi soir, les joueurs allaient se reposer afin d’être frais et dispos pour la suite du tournoi.

«On s’attendait à ce calibre, a indiqué Plourde. Il ne faut pas oublier que nous avons perdu quatre bons joueurs cette saison. Ça fait une différence. Nous devrons être plus opportunistes, jouer un meilleur jeu défensif et quand une chance se présentera, nous devrons la mettre dedans.»