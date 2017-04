Patinoire réduite chez les débutants: Edmundston salue l’initiative de Hockey Canada

Des intervenants de la région d’Edmundston saluent la nouvelle politique de Hockey Canada à l’effet que les débutants joueront sur une moitié de patinoire dès la saison 2017-2018.

Hockey Canada a récemment annoncé cette nouvelle mesure qui fera en sorte que les débutants (4, 5 et 6 ans) joueront des parties sur des surfaces glacées réduites.

Plusieurs provinces canadiennes, dont le Nouveau-Brunswick, exigent déjà que la patinoire soit divisée en surfaces plus petites pour les parties impliquant les jeunes joueurs.

Selon le représentant du Nord-Ouest au sein du conseil d’administration de Hockey Nouveau-Brunswick, Jacques Poitras, la province a d’ailleurs fait partie d’un projet-pilote pour la planification stratégique 2015-2020 de Hockey Canada.

«La patinoire est souvent divisée en stations pour les hockeyeurs débutants. Mais dès l’an prochain, lors des jamborees par exemple, les parties seront disputées sur la moitié de la patinoire. Quatre équipes joueront donc en même temps. C’est une manière d’adapter le jeu au niveau des jeunes joueurs», a précisé M. Poitras.

Deux visions s’opposent dans ce dossier. D’un côté, certains disent que cela permettra à un enfant de toucher davantage à la rondelle et aussi d’augmenter ses habiletés. De l’autre, certains estiment que cette façon de procéder sera une injustice pour les plus doués.

«Ça va être une très bonne chose, Déjà en jeune âge, nous avons ceux qui se démarquent, ceux qui essaient de suivre et ceux pour qui c’est l’apprentissage de ce sport. Cette façon de faire va donner la chance à tout le monde et garder l’intérêt plus longtemps des nouveaux venus», a dit Martin Perron, ancien président du Club communautaire du hockey mineur à Edmundston et également entraîneur.

Selon lui, le problème de disponibilité de glace à certains endroits permettra donc aussi de faire jouer plus d’enfants à la fois.

Pour Jacques Poitras, un changement de mentalité s’imposera donc autant auprès des associations que des entraîneurs et des parents.

«Il n’y a rien de plus gratifiant que de voir un jeune qui sort de la patinoire avec un sourire parce qu’il a eu du plaisir à jouer du hockey», a fait remarquer M. Poitras.

Ce sont environ 650 000 jeunes qui pratiquent ce sport sur la scène canadienne. Selon M. Poitras, on retrouve environ 800 hockeyeurs dans la région du Nord-Ouest allant de Kedgwick à Saint-François en passant par Grand-Sault.