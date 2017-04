Salaire minimum aux athlètes: le N.-B. tient à se protéger

Il serait fort étonnant qu’un athlète amateur ou un joueur des équipes de hockey junior du Nouveau-Brunswick se lève ce matin en sentant que quelque chose a changé dans son quotidien. Pourtant, ce que vient de décider le gouvernement Gallant va probablement assurer la pérennité de plusieurs équipes dans la province.

Le Nouveau-Brunswick a suivi les pas de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan ainsi que de la Colombie-Britannique en proposant des exemptions au statut d’emploi pour les athlètes amateurs de la province, ce qui inclut les joueurs de trois équipes de hockey junior majeur et de cinq formations du circuit junior des Maritimes sur son territoire.

Ces modifications suggèrent que les athlètes seraient désormais exemptés des congés annuels, des jours fériés rémunérés, du salaire minimum, des heures de travail et des périodes de repos hebdomadaire ainsi que des protections relativement au congédiement et à la cessation d’emploi.

Cette position était rendue nécessaire à la suite de la demande de recours collectif de la part de plus de 300 anciens joueurs des circuits junior majeur de l’Ouest et de l’Ontario, qui exigent de la Ligue canadienne de hockey un salaire minimum en tant que travailleur salarié.

La compensation demandée est de 180 millions de dollars, une somme qui couvrirait les salaires, les congés payés, les heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour les anciens joueurs.

Le Nouveau-Brunswick tente donc de se protéger d’une éventuelle victoire des plaignants dans cette cause, selon le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Donald Arseneault. Une victoire qui aurait des conséquences très graves sur l’existence même de plusieurs équipes et organisations, craint-il.

«Ça ne change rien à ce que nous vivons actuellement, mais ces modifications sont une grande précaution au cas où ça arriverait. Nous voulons nous protéger», a-t-il indiqué, en soulignant que ça fait près d’un an que Fredericton travaille sur ce dossier.

«Imaginez Bathurst sans le Titan, Moncton sans les Wildcats ou Saint-Jean sans les Sea Dogs. Ou encore Campbellton, Miramichi, Edmundston, St. Stephen ou Woodstock sans son équipe junior des Maritimes. Ces équipes et leurs joueurs apportent énormément au niveau sportif, économique et social d’une communauté. C’est un avantage que nous ne voulons pas perdre. Si les équipes doivent leur payer un salaire minimum, on parle d’un coût de plus de 380 000$ par année et plusieurs clubs seraient obligés de fermer leurs portes», assure le ministre.

Serge Thériault, président du Titan d’Acadie-Bathurst, s’est dit très content de voir le gouvernement aller de l’avant dans cet épineux dossier.

«Nous avons demandé au gouvernement de clarifier la situation et le gouvernement a réalisé l’importance du hockey junior. C’est une bonne chose. En tant que propriétaire, c’est une fierté de vouloir développer de bons joueurs de hockey, mais aussi de bonnes personnes et des meneurs dans la vie. Nous ne faisons pas ça sur leur dos. Mais si on nous impose un tel fardeau de plus de 300 000$ avec un salaire minimum, il n’y a plus d’équipe à Bathurst. Et ça, la poursuite (en Ontario) ne tient pas compte de cela», a-t-il expliqué, en spécifiant que cette cause pourrait très bien s’étendre aux joueurs universitaires également.

Aux personnes qui diront que ces formations exploitent leurs jeunes joueurs, autant le ministre que Thériault ont une réponse toute prête.

«Les exploiter? Il faudrait poser la question aux joueurs, prétend le président du Titan. Aucun ne se sent exploité. Ils sont reconnaissants de ce que nous plaçons à leur disposition. On les entoure, on les appuie et on les développe dans le sport et en éducation.»

«Ces joueurs ne sont pas des employés et les organisations offrent de grands bénéfices à leurs joueurs, renchérit M. Arseneault. Quiconque croit que les propriétaires d’équipes les exploitent devrait s’informer un peu plus.»

Ce projet de règlement est affiché à des fins d’examen public pour une période de 30 jours. Les gens ont jusqu’au 5 mai pour soumettre leurs idées et leurs commentaires. Selon le ministre Arseneault, tout sera en place à temps pour la nouvelle saison de hockey.