Aigles Bleu(e)s: l’année de Rachelle Lemoine et de Jean-François Plante

Rachelle Lemoine et Jean-François Plante sont les athlètes féminin et masculin de l’année de l’Université de Moncton. Les étudiants de Saint-Boniface au Manitoba et de Sherbrooke au Québec remportent les honneurs pour la saison 2016-2017.

L’ambiance était à la fête au Gala de reconnaissance des membres des formations des Aigles Bleus, jeudi soir.

Rachelle Lemoine pétille de joie. Elle qui termine sa cinquième saison avec les Aigles Bleues au volleyball ne pensait jamais recevoir ce prix, même après s’être démarquée tout au long de la campagne, entre autres pour avoir été nommée sur la première équipe étoile du SUA et pour avoir reçu le Prix Erin Bursey de Services communautaires.

C’est un moment de grande fierté pour la jeune femme.

«Je suis tellement reconnaissante. J’ai de la difficulté à mettre en mots à quel point je suis heureuse. Je tiens surtout à remercier mes coéquipières. Elles ont travaillé très fort toute l’année et elle mérite ce prix autant que moi.»

Jean-François Plante a lui aussi mérité ses fleurs. Il a été le meilleur buteur de son équipe de hockey masculin, du SUA et du hockey universitaire canadien (U Sports). Ses 28 buts constituent 32% de l’ensemble des filets de son équipe en saison et le cinquième plus haut total par un joueur des Aigles Bleus. Il a terminé au cinquième rang des meilleurs pointeurs du SUA avec 40 points et septième d’U Sports, en plus d’avoir été nommé athlète de la semaine trois fois au campus de Moncton.

Il se dit reconnaissant d’avoir eu l’occasion de jouer avec une équipe comme celle des Aigles.

«C’était une expérience tellement enrichissante, tant sur la glace qu’à l’extérieur. L’équipe était toujours avec moi et les professeurs, mon coach, m’ont appuyé pendant mon cheminement. Je suis vraiment choyé.»

Quant aux recrues de l’année, c’est le coureur en cross-country et en athlétisme Nassim Bousmaha, de Montréal, et la joueuse de milieu au soccer Natalie Fleming, de Moncton, qui ont reçu le titre.

Steve LeBlanc a été nommé l’entraîneur de l’année grâce aux performances de ses athlètes au championnat du SUA, après 10 saisons à la barre des équipes d’athlétisme. Ses formations féminine et masculine ont chacune pris le quatrième rang du classement final du SUA. Ses athlètes ont capté huit médailles, dont deux d’or, quatre d’argent et deux de bronze.

Le Prix du Recteur a été décerné à la capitaine des Aigles Bleues au hockey, Karine Roy, de Nigadoo, afin de la féliciter d’avoir maintenu une excellente moyenne académique tout au long de son parcours athlétique. La jeune athlète a disputé sa cinquième saison avec les Aigles Bleues tout en étant étudiante à la Maîtrise en administration. Elle est membre du tableau d’honneur académique d’U Sports.

Et c’est finalement Alain Doucet qui a été nommé l’athlète par excellence de la compétition. Il est le premier des Aigles Bleus à rafler ce titre depuis bien des années, brisant une mainmise des athlètes des Tigers de l’Université Dalhousie qui avaient raflé 11 des 12 titres des dernières années.