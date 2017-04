CrossFit : Chantal Bouchard part à la conquête de l’Amérique

Méthode de conditionnement physique exigeante combinant notamment la force athlétique, l’haltérophilie, la gymnastique et les sports d’endurance, le CrossFit s’avère un phénomène de plus en plus tendance. Chantal Bouchard, une Acadienne originaire de Drummond, est une de ces adeptes du programme de conditionnement physique de haute intensité.

La travailleuse sociale, qui réside désormais à Campbellton, s’apprête à vivre une expérience haute en couleur alors qu’elle participera le mois prochain aux CrossFit Regionals Games.

L’événement, qui se tiendra du 19 au 21 mai à Albany, dans l’État de New York, devrait regrouper la crème des athlètes de CrossFit en Amérique du Nord.

Chantal Bouchard s’entraîne régulièrement au club CrossFit Made of Steel de Drummond, l’un des 13 centres présents au Nouveau-Brunswick.

L’athlète fréquente également un centre de conditionnement physique à Campbellton.

«Ça représente trois heures d’entraînement par soir durant cinq jours, en plus d’une journée de récupération où l’entraînement est de plus courte durée», explique celle qui occupe actuellement le haut du classement chez les femmes du Nouveau-Brunswick.

Sans grande surprise, Bouchard affirme que sa participation à la compétition d’Albany nécessite une grande disponibilité, un entraînement rigoureux et une très saine alimentation contenant son lot de glucides et de protéines.

L’athlète âgée de 28 ans doit de plus se soumettre à un suivi hebdomadaire de la part d’un spécialiste en alimentation sportive.

«Au fond, ce n’est pas l’entraînement qui est la chose la plus difficile dans le CrossFit, c’est tout ce qui vient avec, comme l’alimentation, les risques de blessures, les traitements et tous les compromis qu’il faut faire», a indiqué Chantal Bouchard.

Malgré le fait que le CrossFit se veut un type de conditionnement physique plutôt exigeant, plusieurs adeptes traînant avec eux des problèmes d’ordre médical y ont trouvé une place de choix et une façon de se reconstruire une santé.

Même atteint de fibrose kystique, Éric Caron n’a pas hésité à procéder en juin 2013 à l’ouverture de son club CrossFit Made of Steel.

Après des débuts modestes, l’endroit accueille aujourd’hui plusieurs adeptes âgés de 8 à 76 ans qui entament parfois l’entraînement dès 6h le matin.

«J’étais toujours intéressé à trouver un moyen de rester en bonne santé. La découverte du CrossFit est la meilleure chose qui a pu m’arriver», relate Éric Caron.

Le club compte même dans ses rangs une athlète quinquagénaire qui pratique cette discipline malgré la présence d’une plaque de titanium dans sa hanche.