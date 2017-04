Finale Acadie-Chaleur: les Acadiens respectent énormément les Rameurs

Mario Gaudet voue un immense respect aux Rameurs de la baie des Chaleurs. L’entraîneur-chef des Acadiens du Grand Caraquet apprécie chaque seconde de cette finale de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur, présentement à égalité 1-1. Les deux prochaines rencontres de ce duel sont prévues vendredi soir, à Caraquet, et dimanche, à Bathurst, à compter de 20h.

«On savait que les Rameurs avaient une bonne équipe quand ils se concentrent à jouer du hockey. Des gars comme Rémi Doucet, Simon Comeau et Gary Frenette sautent sur la patinoire à tous les deux tours et tout le monde sait qu’ils sont capables de produire. J’ai beaucoup de respect pour ces joueurs qui respecte le hockey. Ce sont des joueurs talentueux», estime-t-il.

En guise d’opposition à cette formation bourrée de talents, les Acadiens misent sur l’équilibre de ses trois trios, une excellente brigade défensive qui a resserré les rangs depuis le début des éliminatoires et deux gardiens doués pour faire le travail devant le filet.

Pas étonnant donc que cette confrontation ait donné jusqu’à maintenant du hockey serré. Le Grand Caraquet a remporté le premier match 3 à 2 avant de voir les Rameurs répliquer par le même pointage grâce à un but de Rémi Doucet en deuxième période de prolongation.

On dit souvent que dans une série quatre de sept, le troisième match est le plus important. À ce sujet, le pilote des Acadiens met un bémol.

«Oui, il est important, mais il n’est pas crucial. Surtout quand une série est égale 1-1 comme la nôtre. Le but est de conserver l’avantage de la patinoire.»

Gaudet admet que son club a été quelque peu surpris de se frotter aux Rameurs plutôt qu’aux Alpines de Tracadie en finale. Mais une fois l’étonnement passé, il souhaite que ses joueurs offrent le hockey dont ils sont capables.

«Les séries, c’est une autre saison. Et la finale, c’est aussi un nouveau départ pour tout le monde. Les gens veulent voir du vrai hockey, pas celui des années 1970 avec pleins de gestes disgracieux. Nous voulons une ligue où l’intimidation n’a pas sa place parce que nous avons de jeunes professionnels qui désirent jouer à un niveau compétitif et qui désirent une ligue qui va les protéger», soutient Mario Gaudet.

Mais par-dessus tout, les Acadiens aimeraient bien donner un premier championnat de hockey senior au Grand Caraquet depuis belle lurette.

«Ça fait 25 ans que je suis dans la région et je ne me souviens pas d’une fois où Caraquet a même participé à une finale de hockey senior, déclare Mario Gaudet. Nous avons un bon groupe de joueurs qui se respectent et qui ont du plaisir à jouer au hockey. C’est agréable de les voir mettre l’effort afin de gagner pour la communauté.»

Le cinquième match de cette finale est prévu mercredi, à 20h, au Colisée Léopold-Foulem de Caraquet.