La première période fait mal au Titan

Le ciel est tombé sur la tête du Titan d’Acadie-Bathurst l’espace de sept minutes en première période, en route vers un revers de 6 à 2 au profit des l’Armada de Blainville-Boisbriand, à Boisbriand. L’Armada prend les devants 1-0 dans cette série quart de finale de la LHJMQ.

Après un but de Vladimir Kuznetsov en avantage numérique dès la troisième minute de jeu qui donnait les devants aux visiteurs, l’Armada a explosé avec quatre buts sans réplique.

Miguel Picard a créé l’égalité seulement 16 secondes après le filet du Russe et Yvan Mongeau a chassé le gardien Anthony Dumont-Bouchard 48 secondes plus tard.

Alex Boulet-Barré et Joël Teasdale, en l’espace de seulement 14 secondes, ont surpris le gardien Reilly Pickard et ont enfoncé un peu plus le clou dans le cercueil du Titan. Et il n’y avait même pas encore huit minutes de jouées à la rencontre…

Mongo et Jeffrey Truchon-Viel ont marqué en troisième, avant que Pierre-Luc Dubois ne ferme les livres dans un filet désert en faveur de l’Armada.

Blainville-Boisbriand a dominé 33-26 au chapitre des tirs au but.

la deuxième rencontre de cette série sera disputée samedi soir, dès 20h, toujours à Boisbriand.

Les matchs numéros 3, 4 et 5 sont prévus mardi, mercredi et si nécessaire vendredi à Bathurst.