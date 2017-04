Rod-Harquail, bien plus qu’un tournoi de hockey

Chaque année durant la fin de semaine de Pâques, 32 équipes de hockey en provenance des quatre coins de la province – et même d’ailleurs au pays – croisent le fer à Dalhousie.

Le tournoi de hockey trois contre trois Rod-Harquail, qui se déroulera au Palais des glaces de Dalhousie du 13 au 16 avril, en sera à sa 17e présentation.

Au fil des ans, l’événement est devenu beaucoup plus qu’une simple rencontre sportive. C’est plutôt un grand rendez-vous communautaire et familial et, surtout, c’est une façon d’amasser des fonds pour les enfants ou blessés ou malades du Restigouche.

Le tournoi a été créé à la mémoire de Rod Harquail, un joueur de hockey local décédé à la suite d’un accident de voiture. Ses confrères avaient alors tenu à honorer sa mémoire en nommant un tournoi en son nom.

«Ça fonctionnait bien et, chaque année, il restait un peu d’argent en banque. Les organisateurs en profitaient alors pour aider les gens des alentours. Puis en 2007, on a rendu cela plus formel en créant le Fonds Rod Harquail. Les choses ont pris ensuite des proportions monstres», explique Peter Thorne, l’un de ceux qui a pris le tournoi sous son aile.

Le fonds en question a été dédié à une cause qui tenait particulièrement à cœur à M. Harquail: les enfants.

Quelques centaines de dollars puis quelques milliers. Le fonds a rapidement pris de l’expansion. En dix ans, ce sont tout près de 111 000$ que l’organisme a été en mesure d’accumuler. De ce montant, 64 700$ ont été distribués, ce qui a permis d’aider 125 enfants.

«La première année, on a fait 4000$ de profit avec le tournoi. On était tout excité de ça», se remémore M. Thorne, précisant que ce montant a depuis pratiquement quadruplé.

L’argent a été utilisé notamment pour permettre aux familles qui doivent se rendre dans les hôpitaux spécialisés – comme l’hôpital IWK d’Halifax – de respirer plus librement financièrement.

«Le fonds est de plus en plus connu dans la communauté, donc il est plus sollicité. Depuis le début de l’année uniquement, on a donné plus de 4000$, ce qui veut dire qu’on s’enligne vers une année d’environ 12 000$ en dons. Ça fait plaisir d’aider les enfants malades et leurs familles. C’est déjà suffisamment difficile comme ça d’avoir à composer avec la maladie d’un enfant. Si on peut oublier un instant une facture de voyage ou d’hébergement, ça fait toute la différence», souligne M. Thorne.

Selon ce bénévole, l’idée consiste à toujours maintenir un peu d’argent dans le fonds, question de garantir sa survie et lui permettre de grossir par lui-même.

«Jamais on ne pensait au départ que ce fonds allait atteindre de tels montants, tout comme nous n’avions jamais anticipé que le tournoi devienne aussi grand et qu’il obtienne une telle notoriété. On accueille des équipes du Québec, mais aussi de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Ontario et même de la Saskatchewan. Chaque année, les inscriptions se remplissent très rapidement», ajoute-t-il.

Plusieurs activités connexes ont par ailleurs été greffées à l’événement, question de rendre son expérience plus intéressante à l’extérieur de la patinoire.

«On essaye toujours de nouvelles choses pour améliorer l’expérience entourant tout le tournoi. On a commencé une chasse aux œufs de Pâques pour les enfants et mis sur pieds une salle de jeux pour eux. Cette année, nous allons effectuer une dégustation de bières provenant de deux brasseurs locaux (Brasserie Savoie et Shiretown). On tente des choses. Si ça nous permet d’amasser encore plus d’argent, tant mieux. Ce sont les enfants qui en sortiront gagnants», note M. Thorne.