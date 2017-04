«Une bonne remise à l’ordre» pour le Titan

Le Titan d’Acadie-Bathurst s’est cassé les dents sur la défensive de l’Armada de Blainville-Boisbriand lors du premier match de la série quart de finale, jeudi soir. Mais cette défaite de 6 à 2 n’a pas laissé de traces, assure l’entraîneur Mario Pouliot. Même qu’il était plutôt positif en revoyant le fil des événements.

«J’ai aimé notre départ. On a marqué un gros but en partant en avantage numérique. Mais ils ont marqué deux buts sur leurs deux premiers tirs et ça nous a un peu ébranlés au niveau de notre confiance», explique-t-il.

«Par la suite, nous n’avons pas concurrencé au même niveau qu’eux, au niveau qu’on le fait d’habitude. Notre exécution n’a pas été à la hauteur», reconnaît l’entraîneur du Titan.

Cela dit, tout n’a pas été mauvais dans ce match pour les visiteurs, croit Pouliot.

«Nous avons aimé certaines parties de notre jeu. Si on enlève une portion de huit minutes, c’est pratiquement une partie de 2 à 1. On a eu des moments forts et on a provoqué des bonnes chances de marquer.»

Cette claque au visage risque de ramener tout le monde sur terre, croit l’entraîneur-chef.

«Je pense que cette défaite a été une bonne remise à l’ordre. Mais on savait qu’en affrontant l’Armada, la clé était d’être disciplinés, ce que nous avons fait. Mais on devra égaler leur intensité. On n’a pas non plus été efficace dans les batailles à un contre un et ça nous a certainement fait mal.»

Tout le monde s’est parlé dans le blanc des yeux vendredi et les joueurs semblent sur la même longueur d’onde, affirme Pouliot.

«On a un groupe de joueurs avec lequel on est capable de dire les vraies choses et on a parlé des leçons à tirer de cette défaite, ainsi que des choses que nous devrons ajuster pour gagner le deuxième match», souligne-t-il.

Avec une formule de 2-3-2, le Titan a quand même une certaine marge de manoeuvre. Mais en perdant le premier match, la pression vient d’augmenter d’un cran pour les joueurs en bourgogne et blanc.

«On a confiance de revenir chez nous avec une égalité de 1-1. On ne peut pas parler de pression parce que les parties sont toutes importantes dans les séries. Mais c’est certain que ce serait plus confortable de revenir avec une égalité à la maison», convient-il.

«Pour nous, l’important n’est pas de mettre l’accent sur le résultat, mais sur le processus qui va nous mener à la victoire et sur les petites choses qui nous apportent du succès.»

Malgré les ratés du premier match, Mario Pouliot a bon espoir de l’emporter samedi soir.

«On a toutes les raisons d’avoir confiance. Notre désavantage numérique a bien fait les choses dans le premier match. J’ai aussi aimé la façon dont on s’est comporté en supériorité numérique. On va ajuster certaines choses dans notre façon de faire et on sera prêt pour le match de samedi.»